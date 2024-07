Trzęsienie ziemi u gigantów branży komputerowej. To były potężne ciosy

Rynek giełdowy to dzika bestia, która nie zna litości. Przekonali się o tym giganci technologiczni z Azji odpowiedzialni za produkcję chipów komputerowych. Wszystko przez działania podjęte w Stanach Zjednoczonych.

Ceny poszły w dół razem z wyprzedażą, która została spowodowana nowym raportem dotyczącym administracji obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Joe Bidena – donosi BBC. Wskazano w nim, że może być ona gotowa do kolejnych ograniczeń w eksporcie sprzętu półprzewodnikowego do Chin. Oliwy do ognia dolał też komentarz rywalizującego o ponowny wybór do Białego Domu Donalda Trumpa, który stwierdził, że Tajwan, gdzie obecnie powstaje wiele takich chipów, powinien płacić za obronę przed działaniami Chin kontynentalnych. Przełożyło się to na wyraźne spadki na giełdzie.

Bolesny cios dla branży

W USA indeks Nasdaq zanotował największy spadek od 2022 roku, na poziomie 2,7%. Samo TSMC odpowiadające za produkcję chipów straciło 2,4% swojej wartości. Odpowiadający za półprzewodniki Tokyo Electron spadł o aż 8,8%. Nie pomogły też Nvidia i AMD, które zamknęły środę odpowiednio z wynikami 6,6% i ponad 10%. Kiepsko radzi sobie także Europa, akcje ASML, które zajmuje się z kolei maszynami do produkcji chipów, spadły o prawie 11%.

Te spadki to także echo informacji podanej przez Bloomberg News wskazującej na chęć nałożenia przez rząd USA najostrzejszych do tej pory dla Chin ograniczeń na sprzęt do produkcji półprzewodników jeśli firmy takie jak ASML i Tokyo Electron będą nadal zapewniać temu krajowi dostęp do ich zaawansowanej technologii chipów – wskazuje BBC.

Warto przypomnieć, że wcześniej władze USA podjęły już konkretne kroki wobec ograniczenia chociażby eksportu zaawansowanych półprzewodników wykorzystywanych w technologii sztucznej inteligencji do Chin. Nowe zapowiedzi wskazują, że handlowa wojna między Waszyngtonem a Pekinem wcale nie osiągnęła najwyraźniej swojego apogeum.

