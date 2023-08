Intel Core 14. generacji obsłuży szalenie szybkie pamięci RAM

Pojawiły się nowe informacje na temat Intel Raptor Lake Refresh. Tym razem pochodzą one wprost od partnera Niebieskich, firmy ASRock. Część informacji jest (bardzo) dobra, ale część nie napawa optymizmem.

Zgodnie z planem wydawniczym Intela wielkimi krokami zbliża się premiera rodziny Raptor Lake Refresh. Do tej pory Niebiescy nie zdradzili oficjalnie żadnych informacji. W sieci jednak przybywa różnych przecieków. Najczęściej mowa o wpisach w bazach benchmarków, ale tym razem wygadał się jeden z partnerów.

Nowe procesory będą obsługiwane przez stare płyty główne

Oficjalny profil ASRock opublikował na chińskiej platformie Weibo wpis dotyczący nowych CPU. Tajwańczycy potwierdzają wcześniejsze plotki dotyczące premiery w październiku. Co więcej mowa o skoku wydajności jednowątkowej o 4-8% i wielowątkowej o 8-15%. To znacznie mniej niż zdradzały wcześniejsze przecieki.

Znacznie ciekawiej wygląda jednak informacja o obsługiwanych pamięciach RAM. Intel Raptor Lake Refresh ma nadal obsługiwać moduły DDR4 i DDR5. W drugim przypadku mowa jednak o znacznym skoku - ASRock twierdzi, że nowe procesory będą wspierać pamięci DDR5-6400 w standardzie JEDEC.

Dla przypomnienia Intel Alder Lake to DDR5-4800, a Intel Raptor Lake to DDR5-5600. To są jednak oficjalne wartości, które muszą działać na wszystkich CPU i płytach głównych. Gdy w grę wchodzą profile XMP, taktowania znacznie rosną, podobnie będzie w przypadku Intel Raptor Lake Refresh.

Przewiduje się, że Amerykanie zapowiedzą nowe procesory podczas Intel Innovation 2023, które ma się odbywać w drugiej połowie września. Premiera zaś planowana jest na październik. Na start dostaniemy najwydajniejsze jednostki z serii K(F), na tańsze układy przyjdzie nam poczekać do stycznia 2024.

