Thermaltake prezentuje tanie zasilacze zgodne z ATX 3.0

Planujesz modernizację komputera? Myślisz o nowych kartach graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000? Nie chcesz wydawać dużo na zasilacz? Nie ma problemu!

Podczas składania nowego zestawu komputerowego zasilacz często spada nawet nie na drugi, a trzeci plan. Wszystko dlatego, że nie ma on bezpośredniego wpływu na wydajność w grach i programach. Tym samym wiele osób, zwłaszcza niezainteresowanych podkręcaniem, decyduje się na tańsze jednostki.

Thermaltake pokazał jedne z tańszych zasilaczy z 12VHPWR

Oczywiście jest niezbędne minimum, które PSU powinien spełniać. Chodzi w końcu zarówno o bezpieczeństwo naszego PC, jak i rachunki za prąd. Zwłaszcza, gdy ktoś dużo gra lub pracuje. Thermaltake kolejny raz przychodzi z pomocą prezentując tanie zasilacze zgodne z nowym standardem ATX 3.0 i PCIe 5.0.

Thermaltake Smart BM3 Bronze to rodzina półmodularnych zasilaczy w formacie ATX, w skład której wchodzą jednostki o mocy 550, 650, 750 i 850 W. Mamy tutaj do czynienia z konstrukcją opartą na pojedynczych liniach +12V, aktywnym PFC, przetwornicach DC-DC i topologii LLC. Główne kondensatory są japońskie.

Nie zabrakło szeregu zabezpieczeń jak OCP, OVP, UVP, OPP, OTP i SCP, a producentem OEM jest zapewne CWT. Wysoka sprawność do 85% potwierdzona została certyfikatem 80 PLUS Bronze. Całość chłodzi 120-milimetrowy wentylator z łożyskiem FDB, który uruchamia się dopiero od 20% obciążenia.

Opisywane jednostki korzystają z czarnych wiązek taśmowych, ich ilość i rodzaj zależy od mocy zasilacza. Nie zabrakło tutaj złącza 12VHPWR dla nowych kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000.

Seria Thermaltake Smart BM3 Bronze trafiła już do pierwszych sklepów. Sugerowane ceny to 75 euro za 550 W, 85 euro za 650 W, 95 euro za 750 W i 110 euro za 850 W, czyli około 335, 379, 425 i 490 złotych. Tym samym to jedne z tańszych jednostek z 12VHPWR. Producent udziela 5 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: Thermaltake

Źródło tekstu: oprac. własne