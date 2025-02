Najlepsze procesory AMD dla graczy wreszcie z datą premiery

Pierwsze procesory AMD Ryzen 9000 debiutowały na rynku w sierpniu ubiegłego roku. Niestety, mimo wykorzystania nowej architektury Zen 5 przy zachowaniu starszego gniazda AM5 nie zyskały one uznania konsumentów i recenzentów. Skok wydajności względem serii Ryzen 7000 jest niewielki, a ceny wyższe. Z jednym wyjątkiem - model Ryzen 7 9800X3D , który za sprawą pamięci 3D V-Cache okazał się ideałem dla graczy .

Flagowe procesory AMD trafią do sklepów 12 marca

Czerwoni mają w planach dwa kolejne, mocniejsze modele - AMD Ryzen 9 9950X3D oraz 9900X3D. Zaoferują one więcej rdzeni i wątków - kolejno 16/32 i 12/24 oraz wyższe taktowania niż dostępny już Ryzen 7 9800X3D. To oczywiście będzie oznaczać jeszcze większą wydajność w grach. Do tej pory data premiery pozostawała tajemnicą, ale na szczęście znamy już konkrety.