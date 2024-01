AMD nadal w tyle. Nowe procesory preferują wolny RAM

AMD nie ma dobrych wieści dla osób, które czekają na nowe APU z serii Ryzen 8000G i planowały sparować je z wydajnymi modułami RAM DDR5.

Nie jest żadną tajemnicą, że producenci procesorów komputerowych tacy jak AMD czy Intel są bardzo ostrożni w podawaniu swoich specyfikacji. Przykładowo Intel Core i9-14900K oficjalnie wspiera pamięci DDR5 tylko do 5600 MT/s, ale w rzeczywistości obsługuje nawet moduły 8000 MT/s.

AMD Ryzen 8000G najlepiej parować z DDR5-6000

Wygląda jednak, że inaczej będzie to wyglądać u Czerwonych, którzy nadal są zacofani pod względem obsługi wydajnych modułów RAM. Potwierdza to ostatni wywiad przeprowadzony z AMD.

Podczas minionych targów CES 2024 redakcja PCWorld rozmawiała z Donnym Woligroskim, kierownikiem ds. marketingu technicznego w AMD. Poruszony został między innymi temat AMD Ryzen 8000G, czyli nadciągająćych układów APU nowej generacji na bazie architektury Zen 4 dla płyt głównych AM5.

Nowe procesory doczekają się lepszej obsługi pamięci RAM, według specyfikacji kontroler wspiera moduły 5600 MT/s (wcześniej było to 5200 MT/s). Jednak szerszy komentarz zdradza, że najlepszym rozwiązaniem będą zestawy o prędkości do 6000 MT/s. To mało w 2024 roku, zwłaszcza patrząc na możliwości Intela.

Nie wiadomo jednak czy AMD Ryzen 8000G będą w ogóle obsługiwać szybsze pamięci RAM, czy też zaczną słabnąć powyżej poziomu DDR5-6000. Tak jak ma to miejsce w przypadku wielu CPU z serii Ryzen 7000, chyba że użytkownik przełączył się w BIOS-ie na ustawienie 1:2.

