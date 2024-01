Białe jest piękne. Arctic prezentuje nowe wentylatory

Coraz więcej osób chce by ich komputer był nie tylko wydajny, ale również ładny i cichy. Tutaj z pomocą przychodzi Arctic z nową wersją wentylatorów P12 MAX.

Czasy kremowych obudów komputerowych i zielonych laminatów dawno przeminęły. Obecni konsumenci przykładają dużą uwagę do tego jak wyglądają ich PC. W efekcie na popularności zyskują obudowy z oknem, podświetlenie RGB LED oraz konfiguracje utrzymane w jednej kolorystyce.

Nowe wentylatory Arctic wyceniono na około 65 złotych

Fenomen ten zauważył lider na rynku, firma Arctic. Producent postanowił wprowadzić do sprzedaży biały wariant kolorystyczny jednego ze swoich najbardziej udanych i popularnych modeli wentylatorów.

Arctic P12 MAX (White) to wentylatory 120-milimetrowe o grubości 25 milimetrów. Mamy tutaj do czynienia z pięcioma specjalnie wyprofilowanymi łopatkami oraz łożyskiem FDB. Maksymalna prędkość obrotowa sięga do 3300 RPM, przy wydajności do 81,04 CFM, ciśnieniu do 4,35 mmH 2 O i głośności do 0,6 sona.

Opisywane jednostki trafiły już do sprzedaży. Sugerowana cena to 14,50 euro, czyli około 65 złotych. Arctic wydaje się być pewny swojego produktu co potwierdza długa, 6-letnia gwarancja.

Źródło zdjęć: Arctic

Źródło tekstu: oprac. własne