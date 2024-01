Czeka nas ogromny skok cen SSD. Powodem niedobory pamięci

Jeśli miałeś w planach kupno nowego PC lub modernizację starego to warto się pośpieszyć. SSD drożeją z dnia na dzień i będzie już tylko gorzej.

SSD były od dłuższego czasu rekordowo tanie, nawet kupno modelu o pojemności 1 TB nie wiązało się z dużym wydatkiem. Powodem tej sytuacji była nadpodaż pamięci NAND. I chociaż konsumenci byli zadowoleni, to oznaczało to spore problemy dla producentów kości i samych nośników półprzewodnikowych.

Wydajne i pojemne SSD już drożeją, a będzie tylko gorzej

By walczyć z tą sytuacją firmy takie jak Micron czy Samsung radykalnie zmniejszyły produkcję NAND, nawet o 25%. Już wtedy analitycy branżowi ostrzegali o podwyżkach cen, które mogliśmy zaobserwować w grudniu. To dopiero początek korekt cen i trzeba się przygotować na drogie SSD.

Źródła wśród producentów SSD donoszą, że na rynku jest niedobór kości NAND składających się z 4- i 8-bloków. Są one najczęściej wykorzystywane do produkcji pojemniejszych nośników 1, 2 i 4 TB. Dystrybutorzy elementów używanych do produkcji SSD zaczęli już podnosić ceny.

Co to oznacza dla konsumentów? Podwyżki cen zarówno nośników półprzewodnikowych, ale i laptopów oraz gotowych PC nawet o 20%. I chociaż proces ten chwilę zajmie, to już teraz widać pierwsze efekty. Przykładowo popularny Kingston KC3000 2 TB podrożał w ostatnich tygodniach z 529 do 669 złotych.

