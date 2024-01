Tani sposób na modernizację PC? Nowe karty SPARKLE

Szukasz sposobu na tanią modernizację starego PC? Potrzebujesz kilku złączy wideo i wsparcia nowych kodeków? Z pomocą przychodzi SPARKLE!

Od 2022 roku na rynku kart graficznych mamy trzech graczy. Do grona składającego się dotychczas z firm takich jak AMD i NVIDIA, dołączył Intel. Wszystko za sprawą rodziny Arc Alchemist. Niebiescy obrali jednak inni kierunek niż konkurencja i skupili się na nisko-średnim segmencie cenowo-wydajnościowym.

Nowe układy SPARKLE mają pobór mocy rzędu 50 i 75 W

I chociaż początki kart graficznych Intela były wyboiste - niska dostępność w sklepach i wadliwe sterowniki, to sytuacja została szybko opanowana. Niestety Niebiescy nadal posiadają mniej partnerów, którzy tworzyliby swoje autorskie modele. Jednak jeden z nich poinformował właśnie o rozszerzeniu oferty.

W najnowszym komunikacie prasowym SPARKLE przedstawia dwie nowe i niewielkie karty graficzne - Intel Arc A310 ECO oraz Arc 380 GENIE. Są to propozycje niskoprofilowe i o długości zaledwie 145 mm, skierowane do komputerów typu Small Form Factor. Podobnie jak opisywany niedawno ASUS GeForce RTX 4060 LP BRK.

SPARKLE Arc A310 ECO posiada pobór mocy na poziomie zaledwie 50 W, co pozwoliło na zastosowanie jednoslotowego układu chłodzenia z jednym wentylatorem. Oczywiście 6 rdzeni Xe czy 4 GB GDDR6 na 64-bitowej szynie małych to bardzo mało w 2024 roku. Karta ma jednak kilka asów w rękawie jak obsługa AV1.

SPARKLE Arc A380 Genie to układ z poborem mocy 75 W, co w połączeniu z 8 rdzeniami Xe i 8 GB pamięci GDDR6 zapewnia wyższą wydajność, ale i wymusza lepszy układ chłodzenia. Jest to propozycja dwuslotowa z dwoma wentylatorami. Dostajemy tutaj jedno złącze HDMI 2.0b i dwa Mini DisipayPort 2.0.

Tajwańczycy nie zdradzają daty premiery oraz sugerowanej ceny. Patrząc jednak na inne modele Intel Arc należy zakładać, że będzie bardzo tanio. Tym samym może być to ciekawy wybór do modernizacji starszych PC, które potrzebują obsługi kilku monitorów czy wsparcia najnowszych kodeków. Gracze nie mają czego tu szukać.

Źródło zdjęć: SPARKLE

Źródło tekstu: oprac. własne