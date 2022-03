AMD zdominuje Intela w grach i to jeszcze w tym miesiącu

Mamy dobre wiadomości dla posiadaczy płyt głównych z socketem AMD AM4. Czerwoni szykują premierę jeszcze jednej serii Ryzenów wykorzystujących to gniazdo. Będą one bardzo wydajne - zwłaszcza w grach - i trafią do sprzedaży lada moment.

Ostatnią premierą na rynku procesorów do komputerów stacjonarnych były jednostki z 12. generacji od Intela, a dokładniej rodziny Alder Lake-S. Zmiany w architekturze, nowa litografia 10 nm i wsparcie pamięci DDR5 oraz interfejsu PCI Express 5.0 pozwoliło przegonić procesory AMD Ryzen pod względem wydajności.

AMD Ryzen 7 5800X3D będzie zgodny z gniazdem AM4

Trzeba jednak pamiętać, że najnowsza generacja od Czerwonych debiutowała już grubo ponad rok temu - pierwsze procesory AMD Ryzen 5000 premierę miały w listopadzie 2020 roku, a reszta pojawiła się w styczniu 2021 roku. W świecie nowych technologii to szmat czasu. Dlatego AMD szykuje odświeżenie oferty.

Chociaż w sieci pojawiają się już plotki i przecieki o kolejnych generacjach, to seria AMD Ryzen 5000 nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Ma ona zostać odświeżona o modele z dopiskiem "X3D", które będą wyposażone w budowę typu 3D Vertical Cache i kompatybilne z gniazdem AMD AM4.

Oznacza to, że dotychczas znane nam modele doczekają się 64 MB dodatkowej pamięci podręcznej, która będzie stanowić dodatek do dotychczasowych 32 MB. Da nam to łącznie 96 MB pamięci Cache typu L3, do której dostęp będzie miał każdy z ośmiu rdzeni w architekturze AMD Zen3.

Zarówno niedawne aktualizacje oprogramowania UEFI przez producentów płyt głównych, jak i dzisiejsza wypowiedź Greymona55 - znanego w trafnych przeciekach insidera - wskazuje, że premiera nowych procesorów AMD Ryzen 5000X3D jest na wyciągnięcie ręki.

Model AMD Ryzen 7 5800X3D opuścił już podobno fabrykę i rozsyłany jest do dystrybucji. Pierwsze sztuki powinny pojawić się w sprzedaży jeszcze pod koniec tego miesiąca. Czerwoni deklarują bardzo wysoką wydajność, która w przypadku gier ma być taka sama jak w Intel Core i9-12900K.

