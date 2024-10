AMD Ryzen 7 9800X3D bez tajemnic. Znamy pełną specyfikację i cenę

Chociaż do premiery nowych procesorów AMD pozostało jeszcze kilka dni, to sklepy już się wygadały. Wiemy już wszystko o AMD Ryzen 7 9800X3D.

Pod koniec zeszłego tygodnia do sklepów trafiły procesory Intel Arrow Lake, czyli nowa rodzina dla komputerów stacjonarnych. Względem poprzednich generacji mowa m.in. o niższych temperaturach i mniejszym poborze mocy. Niestety wydajność w grach pozostawia wiele do życzenia.

AMD Ryzen 7 9800X3D ma kosztować około 2425 złotych

Nikogo więc nie powinno dziwić, że wielu konsumentów czeka na konkurencyjne układy AMD Ryzen 9000X3D. Zanosi się bowiem na to, że mają być one aktualnie najlepszym wyborem dla graczy. Wszystko za sprawą pamięci 3D V-Cache. A tak się składa, że poznaliśmy szczegóły na temat jednego z modeli.

Jako pierwszy na rynek trafi najsłabszy i najtańszy AMD Ryzen 7 9800X3D. Będzie to 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor z taktowaniem 4,7 GHz bazowo i do 5,2 GHz w trybie Turbo. Do naszej dyspozycji oddane zostanie łącznie 96 MB pamięci podręcznej (32 L3 + 64 MB 3D V-Cache), a wszystko to przy TDP 120 W.

Podobnie jak w serii AMD Ryzen 9000 czeka nas połączenie architektury Zen5 i litografii TSMC 4 nm i 6 nm. Czerwoni nadal korzystają z gniazda AM5, a więc nie będzie konieczności wymiany płyt głównych. Nowe CPU maja być obsługiwane nawet przez wybrane platformy AMD A620 (o ile będą miały odpowiedni VRM).

Zaskoczeniem jest odblokowany mnożnik, co pozwalałoby na łatwe podkręcanie - coś czego nie mieliśmy w przypadku serii AMD Ryzen 5000X3D i Ryzen 7000X3D. Premiera przewidziana jest na 7 listopada. Pierwsze europejskie sklepy mówią o cenie 557 euro, czyli około 2425 złotych.

Źródło zdjęć: Wccftech

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne