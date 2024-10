Polacy przygotowali lekką i wygodną myszkę w dobrej cenie

Czy na dobrą, bezprzewodową myszkę komputerową trzeba dużo wydać? Nie! Udowadnia to najnowszy model polskiej marki Genesis, który trafił już do sklepów.

Bez różnicy czy używacie komputera do grania, pracowania czy zwykłego surfowania po sieci. Każdy z nas posiada myszkę i klawiaturę, z której w ciągu tygodnia korzystamy od kilku do nawet kilkudziesięciu godzin. To właśnie dlatego tak ważny jest odpowiedni dobór peryferiów, które będą dostosowane do naszych potrzeb.

Genesis Zircon 660 Pro kosztuje tylko 199 złotych

Polska marka Genesis poinformowała właśnie o wypuszczeniu nowego, lekkiego gryzonia. Kusi on dobrą specyfikacją i symetryczną bryłą, która powinna wygodnie leżeć w dłoni każdego użytkownika. A wszystko to tradycyjnie w bardzo przystępnej cenie, dwóch wersjach kolorystycznych i z dyskretnym RGB LED..

Genesis Zircon 660 Pro to bezprzewodowa myszka o wymiarach 123 x 40 x 63 milimetrów i masie 67 gramów. Zdecydowano się tutaj na porządny sensor PixArt PAW3395 o rozdzielczości do 26 000 DPI, prędkości śledzenia do 650 IPS oraz maksymalnym przyśpieszeniu 50 G. Częstotliwość raportowania wynosi 1000 Hz.

Użytkownik ma do dyspozycji sześć przycisków, pod którymi znalazły się przełączniki Kailh 8.0 o deklarowanej żywotności do 80 milionów kliknięć. Do wyboru są trzy tryby łączności - USB, Bluetooth oraz dedykowany odbiornik 2,4 GHz. Wbudowany akumulator 400 mAh pozwala na 80 godzin pracy na jednym ładowaniu.

Opisywana myszka trafiła już do sprzedaży. Model Genesis Zircon 660 Pro dostępny jest w białej i czarnej wersji. W obu przypadkach sugerowana cena wynosi 199 złotych. Producent udziela 2 lat gwarancji.

