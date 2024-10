Ten monitor przeniesie Cię do świata gier. I wcale nie jest drogi

Dobra specyfikacja, biała kolorystyka i oświetlenie zwiększające immersję w grach, filmach i serialach. Właśnie to oferuje Philips swoim nowym modelem z serii Evnia.

Czym powinien charakteryzować się dobry monitor dla graczy? Wbrew pozorom odpowiedź na to pytanie wcale nie jest prosta. Jednak wśród ważniejszych parametrów należy wymienić rozdzielczość, częstotliwość odświeżania oraz przekątną. A tak się składa, że Philips zaprezentował ciekawy model w przystępnej cenie.

Asem w rękawie Philipsa jest podświetlenie Ambiglow

Philips Evnia 34M2C5501A to panoramiczny monitor o przekątnej 34". Mamy tutaj do czynienia z 10-bitową zakrzywioną matrycą (1500R) typu Fast VA o rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli i częstotliwości odświeżania do 180 Hz. Czas reakcji GtG wynosi 1 ms, kontrast statyczny 4000:1, a typowa jasność 300 cd/m2.

Producent chwali się dobrym odzwierciedleniem kolorów na poziomie 126% dla palety sRGB i 105% w przypadku NTSC. Nie zabrakło też certyfikatu VESA DisplayHDR 400, ale przy tej jasności będzie to tylko podstawowa obsługa HDR. Graczy bardziej ucieszy technologia synchronizacji obrazu VESA Adaptive-Sync.

Panel I/O oferuje nam dwa HDMI 2.0, jeden DisplayPort 1.4, koncentrator USB oraz złącze słuchawkowe. Dopełniają to wbudowane głośniki (2x 5 W), podstawa z regulacją wysokości i nachylenia oraz trzystrefowe podświetlenie Ambiglow, zwiększające immersje podczas grania i oglądania filmów oraz seriali.

Philips Evnia 34M2C5501A trafi do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu. Sugerowana cena w Polsce ma wynosić atrakcyjne 1559 złotych. Producent udziela 2 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: Philips

Źródło tekstu: oprac. własne