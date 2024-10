Razer przygotował słuchawki dla fanów wygody i RGB LED

Gracze to coraz częściej osoby aktywne również w prawdziwym świecie. Dlatego Razer przygotował sprzęt, który pozwoli im się cieszyć audio gdziekolwiek się znajdą.

Razer pozostaje od wielu lat niekwestionowanym liderem na rynku sprzętu na graczy. Ich peryferia są nie tylko szalenie popularne, ale często również przełomowe. Od topowej specyfikacji, aż po zupełnie nowe rozwiązania. Świetnym przykładem mogą być wydane niedawno maty haptyczne Razer Freyja.

15 minut ładowania oznacza 6 godzin grania

Dzisiaj skupimy się jednak na sprzęcie audio. Amerykanie przygotowali bowiem nowy zestaw słuchawkowy, który świetnie sprawdzi się zarówno podczas grania na PC, konsoli lub smartfonie, ale również w terenie.

Razer Barracuda X Chroma to bezprzewodowy headset o masie 285 gramów, który może pochwalić się podświetleniem RGB LED zintegrowanym z ponad 300 grami. Mamy tutaj do czynienia z dedykowaną technologią łączności Razer HyperSpeed o niskich opóźnieniach, ale dostępny jest też standardowy Bluetooth.

Zdecydowano się na 40-milimetrowe przetworniki Razer TriForce z dźwiękiem 7.1. Producent obiecuje pasmo przenoszenia od 20 do 20 000 Hz, impedancję 32 Ω oraz czułość na poziomie 96 dB SPL/mW przy 1k Hz. Odłączany, elastyczny mikrofon oferuje charakterystykę kardioidalną i może pochwalić się podobno pasmem przenoszenia od 100 do 10 000 Hz oraz czułością -42 dBV/Pa przy 1k Hz.

Nauszniki mają wypełnienie z pianki zapamiętującej kształt i tekstylne, oddychające obicie. Pianka wyłożony został też pałąk. Wbudowany akumulator pozwala na 70 godzin pracy, a dzięki funkcji szybkiego ładowania wystarczy zaledwie 15 minut z przewodem USB typu C by zyskać kolejne 6 godzin gry.

Razer Barracuda X Chroma trafia dzisiaj do sprzedaży na stronie producenta, a w polskich sklepach pojawi się w połowie listopada. Do wyboru jest czarna i biała wersja kolorystyczna. Sugerowana cena to 619 złotych.

