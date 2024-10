Raspberry Pi z nowym produktem. Ma być bardzo tanio

Raspberry Pi Foundation rozszerza swoje portfolio. Tym razem dostaniemy kolejne przydatne i atrakcyjnie wycenione akcesoria, które przydadzą się każdemu.

Raspberry Pi nie trzeba chyba przedstawiać nikomu. Te jednopłytkowe komputery na bazie architektury ARM cieszą się nieprzerwaną popularnością od 2012 roku. W przystępnej cenie i kompaktowym formacie dostajemy idealną platformę dla majsterkowiczów, do nauki, ale również jako podstawowa maszyna do internetu.

To jedne z najtańszych SSD M.2 2230 na rynku

Wiemy już, że Brytyjczycy szykują się do premiery modelu Raspberry Pi 500, a niedawno na rynek trafiły dedykowane akcesoria w postaci karty pamięci i gumowej osłony. Teraz przyszła pora na oficjalne SSD.

Raspberry Pi SSD to nośniki półprzewodnikowe w formacie M.2 2230, które korzystają z interfejsu PCI Express 3.0 x4 oraz protokołu NVMe 1.4. Zastosowany kontroler i kości pamięci nie zostały zdradzone, ale producentem jest chińska firma BIWIN. To dostawca OEM dla m.in. Acera, HP czy Lenovo.

Do wyboru mamy dwie pojemności - 256 i 512 GB. Deklarowana wydajność wynosi kolejno do 40 000 i 70 000 IOPS oraz do 70 000 i 90 000 IOPS dla odczytu i zapisu losowego. Część sklepów podaje też do 3260 MB/s dla odczytu i do 2660 MB/s dla zapisu sekwencyjnego. To znacznie wydajniej niż dowolna karta microSD.

Raspberry Pi SSD lada moment mają trafić do sprzedaży. Sugerowana cena w Polsce to 154 złote za wersje 256 GB i 229 złotych za model 512 GB. Tym samym to jedne z najtańszych rozwiązań na rynku w tym formacie, które są kompatybilne z "Malinką". Pojawią się też zestawy z M.2 HAT+ droższe o ok. 45 złotych.

Źródło zdjęć: Raspberry Pi Foundation

Źródło tekstu: Raspberry Pi Foundation, oprac. własne