Polskie Mapy Google z wielką zmianą. Kawał historii idzie na śmietnik

Od wczoraj polscy użytkownicy aplikacji Google Maps mogli zauważyć drastyczną zmianę. Brakuje już kultowego głosu, a zamiast tego pojawił się bardziej sztuczny.

Wiele osób jeszcze doskonale pamięta czasy, gdy wyjazd na wakacje lub podróż służbową był praktycznie niemożliwy bez obecności w schowku atlasu samochodowego. To właśnie on pozwalał na zaplanowanie trasy czy znalezienie objazdu gdy dana droga była nieprzejezdna.

Jarosław Juszkiewicz zostaje zastąpiony przez AI

Jednak już od wielu lat większość kierowców wyjeżdżając poza znane sobie rejony korzysta z usprawnień XXI wieku. Wystarczy bowiem sięgnąć po smartfona by mieć mapy z całego świata wraz z funkcją GPS. Jednym z popularniejszych rozwiązań pozostawało Google Maps, które wczoraj się drastycznie zmieniło.

Głosem polskich Map Google od 15 lat był znany dziennikarz radiowy i lektor, Jarosław Juszkiewicz. We wtorek wieczorem został jednak zastąpiony przez sztuczną inteligencję. Nie jest to pierwszy taki przypadek, Amerykanie sięgnęli po AI w Polsce już trzy i pół roku temu. Wtedy jednak niezadowolenie użytkowników i fala negatywnych ocen aplikacji doprowadziły do cofnięcia zmiany.

Jarosław Juszkiewicz dowiedział się o zastąpieniu go przez sztuczną inteligencję przypadkowo. Wszystko dzięki znajomemu dziennikarzowi. Jak utrzymuje jest mu nieco żal, ale zdaje sobie sprawę, że było to nieuniknione. Zaznacza jak dużą przygodą był ten okres i jaką rozpoznawalność mu to zapewniło. Podobno wielokrotnie był zaczepiany przez nieznajomych na ulicy.

Czy jest szansa, że bojkot ze strony Polaków sprawi, iż Jarosław Juszkiewicz powróci drugi raz? Raczej nie. Jak sam zainteresowany zauważył, AI jest obecnie znacznie popularniejsze i lepsze, a ludzie zdążyli się do niego przyzwyczaić. Tak czy siak właściciel kultowego głosu nie ma czasu na nudę - oprócz pracy w Radio 357, prowadzi również szkolenia z emisji głosu oraz ma firmę zajmującą się nagraniami lektorskimi.

Dla osób, które nie wyobrażają sobie jazdy po Polsce bez towarzystwa Jarosława Juszkiewicza jest pewne rozwiązanie. Wystarczy zmienić aplikację od nawigacji. Lubianego lektora można też usłyszeć w Yanosiku.

