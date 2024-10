Poszerz swoje horyzonty. AOC kusi nowym monitorem OLED

Marzy Ci się gamingowy monitor z matrycą OLED, który nie zrujnuje Twojego budżetu? Świetnie się składa, bo AOC przygotował atrakcyjną propozycje ultrapanoramiczną.

W ostatnich miesiącach na rynku monitorów komputerowych wreszcie widać powiew świeżości. Technologie, które do tej pory zarezerwowane były dla rozwiązań z najwyższego segmentu cenowego trafiają do przystępniejszych sprzętów. Mowa między innymi o niezależnych strefach podświetlenia i matrycach OLED.

Sugerowana cena w Polsce ma wynosić 3349 złotych

Dzisiaj skupimy się na ostatnim z wymienionych, bowiem gamingowa marka AGON należąca do tajwańskiej firmy AOC pochwaliła się swoim najnowszym modelem. I zapowiada się on bardzo ciekawie.

AOC AGON Pro AG346UCD to 34-calowy, ultrapanoramiczny monitor dla graczy. Mamy tutaj do czynienia z zakrzywioną (1800R) matrycą QD-OLED. Jej rozdzielczość wynosi 3440 x 1440 px, częstotliwość odświeżania sięga do 175 Hz, a czas reakcji (GtG) to 0,03 ms. Typowa jasność jest dość niska - tylko 250 cd/m2.

Jak na monitor gamingowy dostajemy tutaj dobre odzwierciedlenie kolorów. Producent deklaruje do 139,1% dla przestrzeni sRGB, do 99,3% dla DCI-P3 oraz do 97,8% dla Adobe RGB. Jednak wiele osób zdecydowanie bardziej doceni technologie synchronizacji obrazu AMD FreeSync Premium Pro.

Panel I/O wyposażono w dwa HDMI 2.0, jeden DisplayPort 1.4, koncentrator USB 3.2 Gen 1 oraz złącze słuchawkowe. Podstawa pozwala na pełną regulację wysokości, nachylenia i obrotu. Nie zabrakło też podświetlenia RGB schowanego za ekranem i wbudowanych głośników (2x 8 W).

AOC AGON Pro AG346UCD trafi do sprzedaży pod koniec października. Sugerowana cena w Polsce ma wynosić 3349 złotych. Producent udziela nam 3 lat gwarancji.

