G.SKILL znowu to zrobił. Topowa wydajność i świetny design

Jesteś fanem jak najwyższej wydajności? Planujesz złożyć PC na Intel Core Ultra 200S? Dobrze się składa, bo Tajwańczycy przygotowali pamięci CUDIMM dla entuzjastów.

Dzisiaj na rynku zadebiutowały procesory Intel Arrow Lake-S oraz platformy LGA 1851. Nasz test flagowego modelu Intel Core Ultra 9 285K znajdziecie TUTAJ. Jedną z nowości jest m.in. lepszy kontroler pamięci, który obsługuje wyżej taktowane moduły RAM. W tym standard CUDIMM.

G.SKILL zaoferuje nawet 9600 MT/s i pojemność 48 GB

Najwięksi producenci byli gotowi już od dłuższego czasu, a teraz chwalą się nowościami. Do tego grona należy również G.SKILL. Tajwańczycy oficjalnie zaprezentowali zapowiadaną wcześniej serię Trident Z5 CK.

G.SKILL Trident Z5 CK to pamięci DDR5 CUDIMM, a więc wyposażone w dodatkowy układ - sterownik zegara (CKD). Ma on za zadanie odbieranie, wzmacnianie i dalszą dystrybucję sygnału, zwiększając jego integralność. To poprawia stabilność pracy i pozwala zaoferować wyższe prędkości.

Tajwańczycy przygotowali modele od 8000 do 9600 MT/s przy opóźnieniach od CL 40-48-48 do 46-58-58 i napięciu 1,45 V. Trzeba jednak zaznaczyć, że w standardowym trybie Gear 2 mowa maksymalnie o 9000 MT/s, a wyższe wartości wymagają przełączenia się na Gear 4, które nie bardzo nadaje się do codziennego użytku.

Opisywane pamięci trafią do sprzedaży w najbliższych tygodniach, ale sugerowane ceny w Polsce nie zostały zdradzone. Na start planowane są tylko zestawy o pojemności 48 GB (2x 24 GB). Do wyboru będzie wersja z i bez podświetlenia RGB LED, w obu przypadkach mowa o wykończeniu piano black (czarny połysk).

