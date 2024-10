Corsair nęci. Nadciągają moduły o wydajności 10 000 MT/s

Planujesz złożenie nowego PC i marzy Ci się najwyższa wydajność? Warto poczekać kilka dni, bo Corsair szykuje potwornie wydajne pamięci RAM DDR5 typu CUDIMM.

Wczoraj na rynku zadebiutowały procesory Intel Arrow Lake dla komputerów stacjonarnych. I chociaż pod wieloma względami jest lepiej - pobór mocy, temperatury, obsługa szybkich pamięci RAM, to nie zabrakło też wad - brak skoku wydajności w grach i kolejny raz nowa platforma. Więcej możecie przeczytać w naszym teście.

Topowa wydajność, ale jest pewien haczyk

Mimo wszystko wygląda na to, że w Intel Core Ultra 200S oraz płytach głównych Z890 drzemie ogromny potencjał. Udowadniają to co i rusz wydawane lub zapowiadane przez największych producentów moduły RAM stworzone z myślą o CPU od Niebieskich. Do tego grona dołączył również Corsair.

Na platformie społecznościowej X (daw. Twitter) Amerykanie pochwalili się modułami w standardzie DDR5 CUDIMM z serii Vengeance. Uwagę przyciąga nie tylko ich wygląd z lustrzanymi radiatorami, ale również specyfikacja. Mowa o 10 000 MT/s przy opóźnieniach rzędu CL 48-60-60-157 i napięciu 1,5 V.

To więcej nawet niż w propozycjach firm specjalizujących tylko w pamięciach RAM, jak G.SKILL i ich model Trident Z5 CK. Oczywiście i tym razem takie prędkości osiągalne są przy trybie Gear 4, a więc nie nadającym się do grania czy pracy. Na szczęście Amerykanie szykują też 8400 MT/s CL 40 dla standardowego typu Gear 2.

Corsair obiecuje, że seria Vengeance DDR5 CUDIMM trafi do sprzedaży na początku listopada. Niestety sugerowane ceny czy pojemności nie zostały zdradzone. Jedno jest pewne - tanio nie będzie.

Zobacz: Ten monitor przeniesie Cię do świata gier. I wcale nie jest drogi

Zobacz: Razer przygotował słuchawki dla fanów wygody i RGB LED

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Corsair

Źródło tekstu: oprac. własne