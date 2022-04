GOODRAM IRDM PRO M.2: Polskie, bardzo wydajne nośniki SSD

Polacy prezentują bardzo wydajne SSD wyposażone w pokaźne radiatory. Do wyboru są aż trzy pojemności, a specyfikacja robi dobre wrażenie. Ceny są jednak zabójcze.

W obecnych czasach na rynku sprzętu komputerowego jest całe zatrzęsienie różnych firm z całego świata. Część z nich z bardzo sprecyzowaną ofertą, inne oferujące mydło i powidło. Chociaż przeważają tutaj podmioty z Azji (głównie Chiny i Tajwan), to nie brak też europejskich firm. A jedna z nich jest polska - Wilk Elektronik.

Polskie SSD są bardzo wydajne, ale i bardzo drogie

Wspomniana firma specjalizuje się w modułach RAM, nośnikach SSD, kartach pamięci oraz pamięciach USB. Fanom zestawów komputerowych i nowych technologii Wilk Elektronik jest jednak szerzej znany dzięki swojej marce GOODRAM. I to właśnie w ramach niej wydany został nowy nośnik półprzewodnikowy.

GOODRAM IRDM PRO M.2 to jak sama nazwa wskazuje seria nośników półprzewodnikowych typu M.2 2280. Oparta została na ośmiokanałowym kontrolerze Phison PS5018-E8, pamięci DRAM (1 lub 2 GB) oraz kościach 3D TLC NAND. Całość korzysta z interfejsu PCI Express 4.0 x4 NVMe.

Do wyboru są trzy różne pojemności - 1, 2 lub 4 TB. Różnią się one wydajnością. Najmniejszy SSD oferuje do 7000 MB/s dla odczytu i do 5500 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 350 000 IOPS dla odczytu i do 700 000 IOPS dla zapisu losowego. Więksi bracia to już do 7000 i 6850 MB/s oraz 650 000 i 700 000 IOPS.

W opakowaniu wraz z nośnikiem znajduje się opcjonalny, pokaźny aluminiowy radiator. Został on pomalowany proszkowo na czarno i pozwala utrzymać niskie temperatury i wysoką wydajność nawet pod pełnym, długotrwałym obciążeniem. Wisienką na torcie jest wkrętak i zestaw młodzieżowych naklejek IRDM.

GOODRAM IRDM PRO M.2 trafiły już do sprzedaży. Sugerowane ceny są jednak wysokie - 1100 zł za 1 TB; 2000 zł za 2 TB i 4000 zł za 4 TB. Czyni je to jednymi z droższych propozycji na rynku PCI Express 4.0 x4.

Wszystkie pojemności objęte są 5-lętnią gwarancją producenta, która ograniczona jest przez (dość wysoki) współczynnik zapisanych danych. Wynosi on kolejno 700, 1400 oraz 3000 TBW.

Zobacz: Jaki komputer do gier i pracy? Gotowe zestawy na kwiecień 2022

Zobacz: Szukasz Raspberry Pi? Nie mamy dobrych wieści

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: GOODRAM

Źródło tekstu: GOODRAM, oprac. własne