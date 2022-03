Jaki komputer do gier i pracy? Gotowe zestawy na kwiecień 2022

Planujesz kupno nowego komputera? Nie wiesz co wybrać w sklepie? W naszym poradniku znajdziesz gotowe zestawy, które nadają się zarówno do grania, jak i pracy. Tym razem skupiamy się na propozycjach dostępnych u polskich sprzedawców w kwietniu 2022 roku.

Jak składamy polecane komputery dla graczy?

Liczy się dla nas przed wszystkim wydajność, ale i niezawodność proponowanych podzespołów. Są to komputery skompletowane z myślą zarówno o graniu, jak i typowej pracy. Stawiamy na mocny procesor, kartę graficzną oraz szybkie pamięci RAM. Na dalszym planie, chociaż w żadnym wypadku nie ignorowane, są płyta główna, dysk czy zasilacz. W przypadku nośników danych całkowicie rezygnujemy z modeli HDD, oferując już tylko dyski SSD. Ich ceny są dzisiaj na tyle niskie, że konstrukcje talerzowe powoli tracą sens w komputerach domowych. Zwłaszcza biorąc pod uwagę komfort pracy.

Jeśli chodzi o zaprezentowane w ostatnich miesiącach nowości, to nadal nie wszędzie proponujemy procesory Intel Core 12. generacji. Co prawda zadebiutowały już płyty główne z chipsetami B660, ale są one niewiele tańsze od modeli z układami Z690. Nie bez znaczenia jest są też bardzo wysokie ceny pamięci DDR5. Dlatego w tańszych zestawach stawiamy na starsze generacje Intel Core i propozycje AMD Ryzen. W przypadku Intel Alder Lake-S wybraliśmy świadomie pamięci DDR4 - różnice w wydajności to często tylko kilka procent, ale w cenie to oszczędność kilkaset, a czasem kilka tysięcy złotych.



W przypadku kart graficznych najważniejszą premierą ostatnich miesięcy jest GeForce RTX 3050, którego mieliśmy okazję przetestować. Karta wypada nieźle w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli). Przy wydajności pokroju GTX 1660 Ti oferuje dodatkowo obsługę ray tracingu, DLSS i innych rozwiązań NVIDII. Wbrew pozorom to duży atut, bo pozwala uzyskać kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt dodatkowych klatek na sekundę. Ceny niestety nadal są wysokie. Stąd brak RTX 3050 w naszych zestawach na kwiecień 2022.

Dużo lepiej jest z cenami innych kart graficznych. Początek roku przyniósł spore obniżki. Nadal ceny są o kilkadziesiąt procent wyższe od rekomendowanych, ale samo zahamowanie trendu wzrostowego jest już dobrym objawem. W dużej mierze to zasługa spadających cen kryptowalut, drogiej energii elektrycznej i mniejszego zainteresowania górników, ale pozostaje mieć nadzieję, że z miesiąca na miesiąc za GPU będziemy płacić coraz mniej.

Spore roszady zaszły w ułożeniu dzisiejszego poradnika - ograniczyliśmy liczbę bardzo drogich zestawów komputerowych, a zamiast tego dodaliśmy bardzo tanie maszyny w cenie od 1000 do 2000 złotych. Pozwalają one na przeglądanie internetu, pracę biurową, oglądanie filmów i seriali czy grę w starsze lub prostsze tytułu. Dużo zmieniło się też w przypadku obudów i chłodzeń procesora - czeka na Was większa różnorodność producentów oraz więcej ofert z różnych segmentów cenowych. Dodatkowo odblokowane procesory Intel Core mają w zestawieniu od razu proponowany przez nas wydajny, acz tani cooler. Nadal jednak nie zalecamy kupować napędów CD/DVD - to już archaiczne rozwiązanie, na które szkoda pieniędzy. A jeśli faktycznie jest Wam czasami potrzebne to lepiej kupić zewnętrzny napęd na USB i trzymać go w szufladzie.

Pamiętajcie też, że składanie komputerów to kwestia mocno indywidualna. Każdy z nas ma swoje preferencje odnośnie producentów czy konkretnych podzespołów. Obecne propozycje przygotowane zostały na podstawie naszej wiedzy i doświadczeń. Jeśli jednak Waszym zdaniem warto coś zmienić, to sugestii chętnie wysłuchamy w komentarzach.

