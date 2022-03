Test Asus ROG Strix RTX 3050 OC Edition. Dobra karta, ale bez sensu

Tym razem na testy trafiła do nas karta Asus ROG Strix GeForce RTX 3050 OC Edition. Czy taka hi-endowa konstrukcja w przypadku jednak budżetowego modelu ma w ogóle sens?

GeForce RTX 3050 to karta budżetowa. Jasne, sugerowana cena detaliczna na poziomie około 1400 zł nadal jest poza zasięgiem wielu osób, ale jednak trzydzieści-piećdziesiątka to najtańszy model, który ma oferować Ray Tracing oraz NVIDIA DLSS. Czy w takim przypadku konstrukcje z wysokiej klasy chłodzeniem mają w ogóle sens?

Miałem okazję to sprawdzić przy okazji testów modelu Asus ROG Strix GeForce RTX 3050 OC Edition. Przekonajmy się, o ile lepiej prezentuje się taka karta w porównaniu z niemal referencyjnym modelem Gigabyte RTX 3050 Eagle 8G, który sprawdziliśmy kilka tygodni temu.

Asus ROG Strix GeForce RTX 3050 OC Edition – specyfikacja

Podstawowa specyfikacja modelu Asusa jest taka sama, jak w każdej innej karcie GeForce RTX 3050. Oznacza to, że jest ona wyposażona w 2560 jednostek CUDA, 20 rdzeni RT, 80 Tensor i 48 ROP, a także 8 GB pamięci GDDR6 14 Gbps na 128-bitowej magistrali, co daje przepustowość 224 GB/s. W porównaniu z modelami referencyjnymi testowana karta ma podwyższone taktowanie ze standardowych 1777 MHz do 1860 MHz w trybie Gamingowym i 1890 MHz w trybie OC.

Karta zasilana jest za pomocą pojedynczego, 8-pinowego złącza PCIe. Uwagę zwraca natomiast liczba dostępnych portów. Standardem w kartach NVIDII są dwa złącza DisplayPort 1.4 oraz dwa HDMI 2.1. Tymczasem Asus zdecydował się na dołożenie jeszcze jednego portu DP, dzięki czemu ogólna liczba wyjść wideo rośnie do pięciu. Można powiedzieć, że im więcej, tym lepiej, ale jakoś trudno mi wyobrazić sobie, żeby ktoś kupował RTX 3050 i chciał podłączyć do niego aż 5 monitorów. Nie będę jednak narzekał, bo nie ma powodu.



Chłodzenie karty składa się z aż trzech wentylatorów Axial-tech o średnicy 90 mm każdy. Warto podkreślić, że środkowy obraca się w odwrotnym kierunku niż boczne, co ma zmniejsza turbulencje i poprawić przepływ powietrza. Producent chwali się też zastosowaniem wysokiej klasy elementów, jak kondensatory ze stałym elektrolitem polimerowym, czy też dławików klasy premium. Nie zabrakło też metalowego backplatu, który usztywnia konstrukcję i obniża temperatury. W całości karta zajmuje 2,7 slota w obudowie komputera, więc trzeba dla niej przygotować trochę miejsca.

Rdzeń: Ampere GA106-150 (RTX 3050),

Taktowanie GPU: 1860 MHz (Gaming) / 1890 MHz (OC) / 1552 MHz,

Proces technologiczny: 8 nm,

Pamięć: 8 GB GDDR6 14 Gbps,

Szyna pamięci: 128-bitowa,

Przepustowość pamięci: 224 GB/s,

Jednostki CUDA: 2560,

Jednostki RT: 20,

Jednostki Tensor: 80,

Jednostki ROP: 48,

Interfejs: PCI-Express 4.0 x16,

Złącza: 3 × DisplayPort 1.4a, 2 × HDMI 2.1,

Zasilanie: 8-pinowa wtyczka PCIe,

Rekomendowany zasilacz: 550 W,

Wymiary: 300 × 133,6 × 53,5 mm (2,7 slota),

Gwarancja: 24 miesiące,

Cena: około 2399 zł

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)