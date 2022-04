Szukasz Raspberry Pi? Nie mamy dobrych wieści

Chcesz kupić Raspberry Pi 3 lub Raspbery Pi 4? Od dłuższego czasu nie widzisz ich w sklepach? Cóż, nie mamy dobrych wiadomości. Ta sytuacja szybko się nie zmieni.

Raspberry Pi debiutowało na rynku w 2012 roku i od tamtego momentu cieszy się niemalejącą popularnością. Mowa o niewielkim urządzeniu typu SBC. A więc komputerze jednopłytkowym, który ma wymiary karty kredytowej. Skierowany jest on do programistów, majsterkowiczów oraz krajów rozwijających się.

Miesięcznie powstaje około 500 000 sztuk Raspberry Pi

Najnowsza generacja, czyli Raspberry Pi 4, debiutowała na rynku w 2019 roku. Poprzednik miał premiery w 2016 i 2018 roku. Jednak od wielu miesięcy jest problem z dostępnością większości modeli. Największe sklepy albo nie posiadają ich wcale, albo ledwie kilka sztuk i to w znacznie zawyżonych cenach.

Raspberry Pi Foundation poruszyło wczoraj ten temat na swoim blogu. Niestety Brytyjczycy nie mają dobrych wieści. Popyt na ich urządzenia nadal jest ogromny, a podaż trudno zwiększyć. Innymi słowy jest więcej chętnych niż możliwości produkcyjne fundacji - a te sięgają około 500 000 sztuk RPi miesięcznie.

Największy problem jest ze starszymi generacjami, które korzystają z litografii 40 nm. Mniejszy z nowszymi - jak Raspberry Pi 4 i Compute Module 4 które oparto na układzie BCM2711 w procesie produkcji 28 nm.

Pierwszeństwo w zakupie RPi podobno mają klienci komercyjni i przemysłowi, a klienci indywidualni schodzą na dalszy plan. Powód? Dwie pierwsze grupy, to ludzie,którzy potrzebują "Malinek" do prowadzenia swoich firm. Od tego zależy być albo nie być i generowanie środków do życia.

Rada dla zwykłych śmiertelników, czyli różnych entuzjastów i majsterkowiczów? Raspberry Pi Foundation twierdzi, żeby skupiać się na oficjalnych sprzedawcach. To oni mają pierwszeństwo dostaw i limit cen, jakie mogą ustalać. Co więcej większość z nich walczy z zakupami hurtowymi przez spekulantów.

Warto też rozważyć zakup Raspberry Pi 400 lub Raspberry Pi Pico, które są cały czas dostępne. Pierwsze z wymienionych to zasadniczo RPi 4 w ładnej obudowie-klawiaturze i z zegarem 1,8 GHz (który można podkręcić do 2,1 GHz za sprawą dużego, fabrycznego radiatora). Drugie zaś sprawdzi się idealnie do mniejszych projektów.

Zobacz: Jaki komputer do gier i pracy? Gotowe zestawy na kwiecień 2022

Zobacz: Tak dużego nie zmieścisz! Nadciąga naprawdę olbrzymia karta graficzna

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Raspberry Pi Foundation

Źródło tekstu: Raspberry Pi Foundation, oprac. własne