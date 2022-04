Tak dużego nie zmieścisz! Nadciąga naprawdę olbrzymia karta graficzna

Planujesz zakup karty graficznej GeForce RTX 3090 Ti? ZOTAC przygotował autorski model wyposażony w najgrubszy do tej pory radiator. Tym samym powinno się to przełożyć na niskie temperatury i wzorową kulturę pracy.

W zeszłym tygodniu na rynku debiutowała najnowsza karta graficzna NVIDII. Model GeForce RTX 3090 Ti to flagowiec z krwi i kości, który wyposażono w pełen rdzeń NVIDIA G102-350 oraz 24 GB pamięci VRAM typu GDDDR6X na 384-bitowej szynie danych. Aktualnie nie ma wydajniejszej karty graficznej na rynku.

ZOTAC przygotował najgrubszy model GeForce RTX 3090 Ti

Jak łatwo się domyślić w tym samym momencie partnerzy Zielonych tacy jak ASUS, MSI, GIGABYTE, Palit i inni zaprezentowali swoje autorskie modele. Każdy z nich z innych układem chłodzenia, oprogramowaniem, sekcją zasilania czy dodatkami jak podświetlenie RGB LED.

Również ZOTAC wypuścił dwa modele. ZOTAC GeForce RTX 3090 Ti AMP EXTREME HOLO ma trafić na zachodni rynek i to on wysyłany był do recenzentów. Drugi z nich to bardziej zaawansowany ZOTAC GeForce RTX 3090 Ti PGF OC, który jak na razie przewidywany jest wyłącznie na rynek chiński.

Mowa o prawdziwym, 4-slotowym potworze. Ma on wymiary 309 x 139 x 74 (długość x wysokość x głębokość) milimetrów. Tym samym to obecnie największy i najcięższy autorski model GeForce RTX 3090 Ti, a w zestawie dołączona jest obowiązkowa podpórka dla karty graficznej.

Zegar bazowy sięga do 1560 MHz, zaś w trybie boost mowa maksymalnie o 1890 MHz. OC względem specyfikacji modelu referencyjnego jest więc niewielkie, na poziomie 1,6%, ale to już standard w branży.

Maksymalny deklarowany pobór mocy to do 450 W, a więc "mało". Konkurencja w postaci EVGA czy GALAX pokazała modele z dwiema wtyczkami 16-pin, a więc teoretycznym poborem (po OC) do 1200 W.

Sugerowana cena nie została zdradzona, Jednak słabszy model ZOTAC GeForce RTX 3090 Ti AMP EXTREME HOLO wyceniono na 15 000 RMB, czyli równowartość około 10 050 złotych. Tym samym należy się spodziewać, że ZOTAC GeForce RTX 3090 Ti AMP EXTREME HOLO będzie jeszcze droższy.

Warto jednak pamiętać, że tak duża karta graficzna zmieści się w niewielu zestawach komputerowych - głównie na płytach głównych ATX i E-ATX. Prócz tego będzie zasłaniać sąsiednie złącza PCI Express.

