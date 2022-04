AMD Radeon RX 6400: Karta graficzna za mniej niż 1000 złotych

AMD rozszerza swoje portfolio kart graficznych. Tym razem do sklepów trafił model Radeon RX 6400. Ma on kusić niską ceną i brakiem dodatkowego zasilania.

Ostatnia karta graficzna AMD debiutowała na rynku na początku tego roku. Mowa o modelu Radeon RX 6500 XT, który został okrzyknięty najgorszą propozycją ostatnich lat. Powód? Mało pamięci VRAM, obcięta szyna danych i ograniczony interfejs PCIe 4.0 x4 co daje niską wydajność we wcale nie niskiej cenie.

Radeon RX 6400 to najtańsza nowa karta graficzna 4 GB

Czerwoni jednak stwierdzili, że na rynku jest miejsce na... jeszcze słabszy model! Mowa o Radeonie RX 6400, który pierwotnie dostępny był tylko na rynku OEM. A więc sprzedawany producentom gotowych zestawów komputerowych np. do firm czy szkół. Plotkowało się jednak o jego debiucie również w sklepach.

Pierwsze autorskie modele RX 6400 pojawiły się już w sprzedaży. W swojej ofercie mają je zarówno sklepy w Argentynie, jak i sprzedawcy w Chinach. Do wyboru są wersje od MSI - z chłodzeniem pasywnym, jak i ze znanym chłodzeniem aktywnym Aero ITX - oraz warianty od chińskiej firmy TAA.

Chińska redakcja MyDrivers donosi, że sugerowana cena w Chinach to 1500 RBM, czyli około 995 złotych. Jest to więc około 200-300 złotych taniej niż AMD Radeon RX 6500 XT w Polskich sklepach oraz o 800 złotych taniej niż NVIDIA GeForce RTX 3050. Obie propozycje są jednak znacznie wydajniejsze

A jak prezentuje się pełna specyfikacja AMD Radeon RX 6400? Mowa o architekturze RDNA2, a dokładniej rdzeniu AMD NAVI 23 XL wykonanym w litografii 6 nanometrów. Dysponuje on 768 procesorami strumieniującymi z zegarem 2039 MHz bazowo i do 2321 MHz w trybie boost.

Całość doprawiono 4 GB pamięci VRAM typu GDDR6 na 64-bitowej szynie danych. Co ciekawe wersja OEM dysponowała wersją 16 Gbps, podczas gdy pierwsze modele w Chinach to 14 Gbps. Karta nie potrzebuje dodatkowej wtyczki zasilającej, a użytkownik ma do dyspozycji po jednym HDMI 2.1 oraz DisplayPort 1.4a.

Z ostateczną oceną Radeona RX 6400 warto wstrzymać się do oficjalnej premiery i pierwszych testów. Wiadomo, że nie będzie to demon wydajności. Kluczem do sukcesu może się jednak okazać niska cena.

