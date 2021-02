PocketBook InkPad Color w większym ekranem 7,8 cala zadebiutuje w lutym

PocketBook zapowiada kolejny wariant swojego czytnika InkPad Color. Tym razem urządzenie otrzyma większy, kolorowy ekran 7,8 cala, poprzednik miał zaledwie 6 cali. Urządzenie sprawdzi się podczas czytania kolorowych książek oraz komiksów.

Wyświetlacz, którym dysponuje PocketBook InkPad Color, jest ulepszoną wersją pierwszej generacji E Ink Kaleido. Dotykowy ekran o przekątnej 7,8 cala i rozdzielczości HD (1404x1872 pikseli oraz 300 DPI, 468 x 624, 100 DPI dla kolorów) wyświetla 4096 kolorów o zmodyfikowanej skali odcieni. Usprawnione filtry poprawiły jasność i nasycenie kolorów, a tło stron zostało wybielone. Dzięki temu komfort czytania wyraźnie się poprawił.

Zobacz: inkBOOK Calypso Plus - nowy czytnik z obsłuką Empik Go, Legimi i Storytel

W czytniku, podobnie jak we wcześniejszym modelu z kolorowym wyświetlaczem, istnieje możliwość korzystania z podświetlenia. Technologia E Ink new Kaleido to połączenie monochromatycznego wyświetlacza i filtrów kolorystycznych. Sprawia to, że odcienie kolorów są przygaszone w porównaniu z obrazami na smartfonach czy tabletach. Włączenie podświetlenia i ustawienie go nawet na najniższym poziomie ma poprawiać parametry optyczne wyświetlacza.

Zobacz: PocketBook InkPad X otrzymuje obsługę Legimi oraz Empik Go

Biblioteka plików obsługiwanych przez czytnik PocketBook InkPad Color 7,8 cala obejmuje 29 formatów. Są wśród nich pliki dźwiękowe (M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, oraz MP3.ZIP), graficzne i przede wszystkim tekstowe.



Debiutujący model ma wbudowane łącze Bluetooth, gniazdo USB C, dysponuje 16 GB pamięci wewnętrznej, a niebawem udostępnione zostanie oprogramowanie z aplikacjami Legimi i Empik Go.

Czytnik powinien być dostępny w sprzedaży jeszcze w lutym. PocketBook InkPad Color waży 225 g i jest dokładniej takiej wielkości jak modele z linii InkPad 3. Jego obudowa ma księżycowo-srebrny kolor. Zapowiadana cena urządzenia to 1399 zł.

Zobacz: PocketBook Color: w końcu mam czytnik e-booków z kolorowym ekranem

Zobacz: PocketBook InkPad X - "tylko" czytnik, a ile emocji!

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: PocketBook