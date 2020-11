PocketBook InkPad X otrzymuje obsługę Legimi oraz Empik Go

PocketBook Ink Pad X pojawił się na rynku dokładnie rok temu. Dzisiaj jego oprogramowanie zostaje zaktualizowane, dając dostęp do dwóch potężnych źródeł treści.

PocketBook Ink Pad X to największy czytnik w ofercie PocketBook - jego ekran E Ink Mobius ma wielkość 10". Już od godzin nocnych jest gotowe dla niego oprogramowanie w wersji 6.1.1218. Można pobrać je ze strony producenta lub przez łącze Wi-Fi. Wspomniane dwa źródła to nie wszystko, co ma do zaoferowania.

Urządzenie, które jest naszym wyjątkowym rozwiązaniem zostaje wzbogacone o dodatkowe funkcjonalności. Użytkownicy uzyskają nie tylko dostęp do zasobów Legimi i Empik Go, ale także możliwość czytania na PocketBook Ink Pad X komiksów w formatach CBR i CBZ. Ponadto będą mogli teraz jeszcze bardziej dostosować czytnik do własnych upodobań.

Maksym Zhelezniak, odpowiedzialny za rozwój działalności firmy PocketBook w Polsce, krajach skandynawskich oraz w całej Europie Środkowej i Wschodniej

Drobne, ale warte odnotowania nowości to możliwości regulacji takich czynników, jak poziom natężenia kontrastu, jasność oraz korekcja gamma. Dzięki temu będzie można optymalnie przystosować do swoich preferencji wyświetlanie plików PDF, DjVu, epub, fb2. Pojawia się także opcja podglądu ilustracji w osobnym okienku oraz możliwość zmieniania jej rozmiaru.

Posiadacze czytników PocketBook Touch Lux 4 i PocketBook Ink Pad 3 Pro otrzymają aktualizacje dla swoich urządzeń na początku 2021 roku.

