Masz taki sprzęt? No to masz też spory problem

Jeden z największych i najpopularniejszych producentów płyt głównym ma problem. W sieci przybywa doniesień o pękniętych chipsetach na droższych platformach MSI.

Pod koniec 2021 roku na rynku debiutowały procesory Intel Alder Lake-S oraz dedykowane im płyty główne z chipsetami Intel 600 oraz gniazdem LGA 1700. W kolejnych latach dostaliśmy dwie kolejne generacje dla tego socketu oraz odświeżone platformy z układami Intel 700.

Wybrane płyty główne MSI mają pęknięty chipset

Wygląda jednak na to, że jeden z dużych producentów ma problem z flagowymi chipsetami Intel Z790. W sieci przybywa doniesień o problemach z płytami głównymi MSI, które dostępne są od końca 2022 roku. Pierwsze skargi pojawiały się już kilka miesięcy temu, ale teraz przybywa ich w zastraszającym tempie.

Materiały takie jak w wykonaniu serwisu "Joshi Repair", który dokonał analizy na podstawie modelu MSI Z790 Tomahawk WiFi, jednoznacznie pokazują na pęknięty chipset. To co pozornie wygląda na lekko porysowany układ, pod kamerą termowizyjną okazuje się głębokimi uszkodzeniami krzemu.

Powód takiej sytuacji jest niejasny. Problem może występować albo na etapie montażu PCH na PCB, albo chwilę później - w momencie nakładania radiatora. Tak czy siak kontrola jakości w fabryce powinna to wyłapać. Doniesienia dotyczą tylko płyt głównych MSI, a więc trudno tutaj zrzucać winę na klientów czy Intela. Oczywiście można być to tylko wadliwa partia, która dopiero niedawno trafiła na sklepowe półki.

Egzemplarze z uszkodzonym chipsetem wcale się nie uruchamiają, nie przechodzą ekranu POST lub wchodzą w pętle bootowania. Jedyne rozwiązanie problemu to wymiana układu, a więc nic co użytkownik może zrobić we własnym zakresie. MSI podobno bada już sprawę, na razie jednak brak oficjalnego komentarza.

Zobacz: Nadciąga nordycki młot dla graczy. Nie, to nie żart

Zobacz: Na rynek trafiły nowe SSD. Miej się na baczności

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Joshi Repair

Źródło tekstu: Reddit, Tom's Hardware, oprac. własne