Ten producent zaliczył sporą wpadkę. Jest oświadczenie

Tajwańczycy wyciągają wreszcie głowę z piasku. MSI odniosło się oficjalnie do sprawy wadliwych płyt głównych, wydało komunikat i rozpoczęło proces wymiany.

Dwa dni temu informowaliśmy Was o problemach z płytami głównymi MSI. Mowa o topowych platformach z chipsetami Intel Z790 pod najnowsze procesory Intela. Co prawda wygląda na to, że sytuacja miała miejsce już od kilku miesięcy, ale w ostatnim czasie zaczęło pojawiać się coraz więcej doniesień.

Masz płytę główną MSI? Producent wymieni ją na nową

Serwis "Joshi Repair" udowodnił z pomocą kamery termowizyjnej, że winowajcą jest popękany chipset. W efekcie nawet nowe płyty główne nie uruchamiają się lub zapętlają na ekranie POST. Dokładna przyczyna takiej sytuacji była nieznana, ale nie występowała ona u innych producentów.

Pierwsza reakcja MSI wyglądał jak próba zamiecenia sprawy pod dywan. Bowiem wstępny komentarz Tajwańczyków twierdził, że zarówno w Polsce, jak i całej Europie nie stwierdzono zwiększenia liczby zgłoszeń gwarancyjnych. Producent jednak zmienił zdanie i przyznaje się oficjalnie do błędu.

Odkryliśmy, że mała pula płyt głównych mogła zostać wyposażona w niedziałający chipset, co może skutkować DOA (Dead on Arrival). Wyizolowaliśmy przyczynę w poprzednio stosowanej konstrukcji śrub radiatora PCH i podjęliśmy działania w celu rozwiązania tego problemu.

Innymi słowy sposób montażu chłodzenia na chipsecie powodował jego uszkodzenie. Nowa rewizja ma już zmieniony system, a MSI wymienia klientom płyty główne. Osoby dotknięte tym problemem powinny skontaktować się z regionalnym działem wsparcia firmy.

Rodzi się jednak pytanie czy reakcja MSI jest godna pochwały? Producent zareagował dopiero po nagłośnieniu sprawy przez media, a pierwsze doniesienia pojawiały się już kilka miesięcy temu. Co więcej nie zdradzono skali problemu i nie wyszczególniono jakich modeli to dotyczy. MSI mówi tylko o MSI Z790 Tomahawk WiFi, który pojawił się we wspomnianym filmie od "Joshi Repair" i przekazach prasowych takie jak nasze.

Źródło zdjęć: MSI, Joshi Repair

Źródło tekstu: MSI, oprac. własne