Intel ma problem? Mowa o stracie 7 miliardów dolarów

Analiza wyników finansowych amerykańskiego giganta może prowadzić do pozornie nieciekawych wniosków. W rzeczywistości straty Intela to bardzo dobre wieści.

Intel to firma, którą kojarzy chyba każdy z czytelników Telepolis, nawet osoby nie śledzące na co dzień świata nowych technologii. Ich procesory i układy graficzne znajdziemy w większości komputerów stacjonarnych, laptopów i serwerów na rynku. Wystarczy powiedzieć, że aż 68% graczy wybiera CPU do Niebieskich.

Intel zleca aktualnie 30% swojej produkcji do TSMC

Amerykanie zajmują się jednak nie tylko procesorami i kartami graficznymi. Ważnym elementem ich biznesu jest również produkcja półprzewodników. A tak się składa, że Niebiescy ponownie opublikowali wyniki finansowe za ostatnie lata. Zgodnie z nimi interes odlewniczy Intela "stracił" w ubiegłym roku 7 miliardów dolarów.

Chociaż na pierwszy rzut oka wygląda to tragicznie, to w rzeczywistości Amerykanie nie mają powodów do narzekań. "Strata" dotyczyła inwestycji w nowe maszyny produkcyjne EUV od ASML i zakłady produkcyjne, które pozwolą na zwiększenie mocy przerobowych i zaoferowanie najnowocześniejszych litografii.

Począwszy od Q1 2025 Intel przyjmie nowy model operacyjny, który ustanowi relację między Intel Foundry, a Intel Products. W rezultacie wyniki obu jednostek będą raportowane oddzielnie. Firma przekształciła również wyniki za ostatnie kilka lat zgodnie z nową strukturą raportowania i to na nich się dzisiaj opieramy.

Wyniki za 2023 rok raportowane w nowy sposób pokazują, że wszystkie grupy Intela są rentowne, napędzane przez segment rozwiązań konsumenckich (CCG), który osiągnął aż 9,5 miliarda dolarów zysku.

Warto jednak zwrócić uwagę, że Intel zleca aktualnie 30% swojej produkcji do TSMC. Amerykanie planują to ograniczyć do standardowych 20%. Pomogą w tym nowe FABy w Arizionie i Ohio (USA), które rozpoczną działalność do 2026 roku. Niebiescy też szykują się do rozpoczęcia budowy w pobliżu Magdeburga (Niemcy).

