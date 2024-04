ASUS jest już gotowy na procesory AMD Ryzen 9000

Nowe procesory AMD mogą być bliżej niż dalej. W najnowszym oprogramowaniu dla płyt głównych firmy ASUS znaleziono informacje o wsparciu rodziny Granite Ridge.

Pod koniec marca na światło dzienne wypłynęły informacje na temat procesorów AMD Granite Ridge. Wszystko za sprawą opublikowanych dokumentów przewozowych. A mowa o układach na bazie architektury AMD Zen5, które nadal będą wspierane przez płyty główne wyposażone w gniazda AMD AM5.

Jak na razie mowa tylko o flagowych modelach

Chociaż dokładna lista modeli, ich specyfikacja czy data premiery pozostają nieznane, to wiele osób wskazuje na możliwą prezentacją już na początku czerwca podczas targów Computex 2024. I wygląda na to, że jest to całkiem możliwe bowiem jeden z producentów płyt głównych wspiera już nowe procesory.

ASUS opublikował na swoim forum BIOS w wersji beta dla płyt głównych z serii ROG Crosshair i ROG Strix z chipsetami AMD X670E. Obejmuje on aktualizację AGESA z numerem 1.1.7.0, która dodaje m. in. obsługę do 256 GB pamięci RAM DDR5. Prócz tego jednak pojawiło się też wsparcie dla procesorów AMD Ryzen 9000.

Posiadacze tajwańskich platform znajdą nowe oprogramowanie TUTAJ. Oczywiście jak zwykle w przypadku testowego BIOS-u zaleca się szczególną ostrożność. Sporo osób skarży się na liczne błędy. Więcej szczegółów o nowych CPU poznamy zapewne już w dniach 4-7 czerwca, podczas Computex 2024 w Taipej.

Źródło zdjęć: ASUS

Źródło tekstu: 9550pro@X, oprac. własne