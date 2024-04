Tak wygląda karta graficzna dla fanów Japonii i AMD

Jeśli uważasz, że komputer ma być nie tylko wydajny i cichy, ale również ładny to PowerColor ma coś dla Ciebie. Mowa o nowym autorskim Radeonie RX 7800 XT.

Coraz więcej osób zaczyna zwracać uwagę jak wygląda ich zestaw komputerowy, często kupiony za kilka tysięcy złotych. To właśnie dlatego na rynku przybywa obudów z oknem z hartowanego szkła oraz podzespołów z podświetleniem RGB LED. Firma PowerColor postanowiła zaś wydać produkt skierowany do fanów Japonii.

Limitowana edycja oferuje dodatkowo podpórkę

PowerColor Hellhound RX 7800 XT Sakura Edition to karta graficzna o wymiarach 332 x 147 x 50 milimetrów, która utrzymana została w białej kolorystyce z różowymi akcentami w postaci płatków kwiatu wiśni. Całość dopełniają podświetlane na biało lub różowo wentylatory.

Dostajemy tutaj 12-fazową sekcję zasilania. Taktowanie rdzenia to 2213 MHz w trybie gry oraz do 2520 MHz w trybie boost. Producent zdecydował się na 16 GB pamięci GDDR6 19,5 Gbps na 256-bitowej szynie danych. Użytkownik ma do wyboru dwa BIOS-y, które wybierane są fizycznym przełącznikiem.

Zastosowano tutaj 2,5-slotowy układ chłodzenia oparty na pokaźnym aluminiowym radiatorze, licznych ciepłowodach, backplate oraz trzech wentylatorach. Zestaw wideo obejmuje jedno HDMI 2.1 i trzy DisplayPort 2.1. Producent zaleca zasilacz o mocy 750 W, a zasilanie pobierane jest z dwóch złączy typu 8-pin.

Data premiery i sugerowane ceny w Polsce nie zostały zdradzone. Wiemy jednak, że na rynek trafi zwykła i limitowana edycja. W drugim przypadku dostajemy bardziej zdobione opakowanie i podpórkę dla karty.

Zobacz: Intel ma problem? Mowa o stracie 7 miliardów dolarów

Zobacz: ASUS jest już gotowy na procesory AMD Ryzen 9000

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: PowerColor

Źródło tekstu: oprac. własne