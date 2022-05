Biostar B660M-Silver: Płyta główna dla fanów mniejszych komputerów

Składasz nowy zestaw komputerowy? Masz mało miejsca w domu czy mieszkaniu? W takim razie najnowsza płyta główna Biostara może Cie zainteresować!

Procesory Intel Alder Lake-S towarzyszą już nam od listopada 2021 roku. Wpierw pojawiły się odblokowane, droższe jednostki dla fanów podkręcania, a następnie tańsze dla zwykłych śmiertelników. Wszystkie z nich oferują sporo nowości jak obsługa pamięci RAM DDR5 czy interfejsu PCIe 5.0, a w efekcie wyższą wydajność.

Biostar B660M-Silver dysponuje 12-fazową sekcją zasilania

Niestety standardowo dla Niebieskich nowe procesory to i nowe gniazdo, w tym przypadku Intel LGA 1700. To oczywiście wymusza kupno nowej płyty głównej. Dzisiaj przyjrzymy się najświeższej propozycji prosto z Tajwanu skierowanej do fanów mniejszych zestawów komputerowych.

Biostar B660M-Silver to płyta główna w Micro ATX dla procesorów Intel Alder Lake oraz nadciągających Raptor Lake. Wyposażona jest w chłodzoną, 12-fazową sekcję zasilania. Na czarnym laminacie znajdziemy cztery banki dla pamięci RAM DDR4 o pojemności do 128 GB i taktowaniu do 5000+ (OC) MHz.

Karty rozszerzeń mają do dyspozycji jedno wzmocnione metalową wstawką złącze PCI Express 5.0 x16, jedno zwykłe PCI Express 3.0 x16 oraz jedno PCI Express 3.0 x1. Dla nośników danych przewidziano cztery złącza SATA III i dwa M.2 PCIe 4.0 x4. W przypadku kontrolera sieciowego mowa o 2,5-gigabitowym Realtek RTL8125B, zaś za dźwięk odpowiada Realtek ALC1220.

Panel I/O gości jeden port PS/2, dwa USB 2.0, jedno USB 3.2 Gen 2 typu C, pięć USB 3.2 Gen 2 typu A, jedno RJ-45, trzy złącza audio oraz po jednym HDMI, DVI-D i DisplayPort. Nie zabrakło też wyprowadzeń dla złącz antenowych, acz opisywana płyta główna nie oferuje fabrycznie karty od łączności bezprzewodowej.

Biostar B660M-Silver już niedługo trafi do sklepów. Sugerowana cena nie została zdradzona. Biorąc jednak pod uwagę specyfikację oraz ofertę Tajwańczyków powinien być to przedstawiciel średniego segmentu.

Źródło zdjęć: Biostar

Źródło tekstu: Biostar, oprac. własne