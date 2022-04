Jaki komputer do gier i pracy? Gotowe zestawy na maj 2022

Szukasz nowego komputera? Chcesz komuś sprawić prezent? Nie masz pewności jakie podzespoły do siebie pasują lub są najlepsze w danym segmencie cenowym? W naszym poradniku znajdziesz gotowe zestawy, które nadają się zarówno do zabawy, jak i pracy. Tym razem skupiamy się na propozycjach przygotowanych na maj 2022 roku.

Jak składamy polecane zestawy komputerowe?

Liczy się dla nas przed wszystkim wydajność oraz niezawodność proponowanych podzespołów. Są to komputery skompletowane z myślą zarówno o graniu, jak i typowej pracy. Stawiamy na mocny procesor, kartę graficzną oraz szybkie pamięci RAM. Na dalszym planie, chociaż w żadnym wypadku nie ignorowane, są płyta główna, dysk czy zasilacz. W przypadku nośników danych całkowicie rezygnujemy z dysków talerzowych, oferując już tylko nośniki SSD. Ich ceny są dzisiaj na tyle niskie, że konstrukcje HDD tracą sens w komputerach domowych. Zwłaszcza biorąc pod uwagę komfort pracy.

Jeśli chodzi o zaprezentowane w ostatnich miesiącach nowości, to nadal nie wszędzie proponujemy procesory Intel Core 12. generacji. Co prawda zadebiutowały już płyty główne z chipsetami B660, ale są one minimalnie tańsze od modeli z układami Z690. Nie bez znaczenia są też nadal dość wysokie ceny pamięci DDR5. Dlatego w tańszych zestawach stawiamy na starsze generacje Intel Core i propozycje AMD Ryzen 5000. W przypadku Intel Alder Lake-S wybraliśmy świadomie w większości pamięci DDR4 - różnice w wydajności to często tylko kilka procent, ale oszczędzić można kilkaset złotych.



W przypadku kart graficznych najważniejszą premierą ostatnich miesięcy jest GeForce RTX 3050, którego mieliśmy okazję przetestować. Karta wypada nieźle w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli). Przy wydajności pokroju GTX 1660 Ti oferuje dodatkowo obsługę ray tracingu, DLSS i innych rozwiązań NVIDII. Warto też docenić Radeona RX 6400 i RX 6500 XT. Nie są to demony wydajności, ale są tanie. Tym samym umożliwiają stworzenie przystępnych cenowo maszyn do gier.

Dużo lepiej jest z cenami innych kart graficznych. Początek roku przyniósł spore obniżki. Nadal ceny są o kilkanaście lub kilkadziesiąt procent wyższe od rekomendowanych, ale samo zahamowanie trendu wzrostowego jest już dobrym objawem. W dużej mierze to zasługa spadających cen kryptowalut, drogiej energii elektrycznej i mniejszego zainteresowania górników, ale pozostaje mieć nadzieję, że z miesiąca na miesiąc za GPU będziemy płacić coraz mniej.

Pamiętajcie też, że składanie komputerów to kwestia mocno indywidualna. Każdy z nas ma swoje preferencje odnośnie producentów czy konkretnych podzespołów. Obecne propozycje przygotowane zostały na podstawie naszej wiedzy i doświadczeń. Jeśli jednak Waszym zdaniem warto coś zmienić, to sugestii chętnie wysłuchamy w komentarzach.

