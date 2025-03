GIGABYTE dał ciała. Użytkownicy skarżą się na problemy

Znalazło się kilku poszkodowanych, a więc to nie przypadek

W topowych platformach z serii AMD 800 i 600 stosuje się zestawy dwóch identycznych chipsetów, a tym samym w programach do monitorowania sprzętu, takich jak HWiNFO, możemy zauważyć dwie osobne wartości. W przypadku użytkownika o pseudonimie "Xabiro" temperatura drugiego chipsetu sięgnęła aż 110°C . Jego komputer był wyposażony w procesor AMD Ryzen 9 9950X3D , ale nie był on w danym momencie obciążony.

Na ten moment nie wiadomo czy mamy do czynienia z wadą fabryczną dotyczącą tylko kilku egzemplarzy, czy też problem okaże się bardziej powszechny. Kilku innych użytkowników potwierdziło podobne dolegliwości, co sugeruje, że nie jest to incydent jednostkowy. Jest to tym bardziej bulwersujące, że mowa o płycie za 3899 złotych.