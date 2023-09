BIOSTAR prezentuje kolejną przystępną cenowo płytę główną

Złożenie zestawu komputerowego na najnowszych podzespołach wcale nie musi być drogie. Udowadnia to zaprezentowana właśnie płyta główna od BIOSTARa.

Nie jest tajemnicą, że Intel szykuje się do premiery procesorów Raptor Lake Refresh. I chociaż nadal będą wykorzystywały one gniazdo LGA 1700, a więc nie ma konieczności kupowania nowych płyt głównych, to producenci tacy jak ASUS, MSI czy GIGABYTE zapowiedzieli już odświeżone modele z chipsetem Z790.

BIOSTAR H610MHC-E ma kosztować 449 złotych

Na szczęście na rynku są jeszcze firmy takie jak BIOSTAR, które nie zapominają o zwykłych śmiertelnikach. Jeśli nie planujecie składać drogiego komputera na bazie najmocniejszych podzespołów to może Was zaciekawić nowa, budżetowa propozycja Tajwańczyków dla procesorów Intel Core 12., 13. i 14. generacji.

BIOSTAR H610MHC-E to płyta główna w formacie Micro ATX. Na czarnym laminacie znajdziemy socket LGA 1700 oraz dwa banki dla pamięci RAM DDR4. Dla kart rozszerzeń przewidziano jedno złącze PCIe 4.0 x16 oraz jedno PCIe 3.0 x1. W przypadku nośników danych mowa o jednym M.2 PCIe 3.0 x4 i czterech SATA III.

Na kontroler sieciowy wybrano gigabitowe rozwiązanie Intel i219v, a kodek dźwiękowy to już leciwy Realtek ALC987. Warto jednak zaznaczyć, że znalazło się tutaj dedykowane miejsce na karty od łączności Wi-Fi i Bluetooth, co jest rzadkością w tym segmencie cenowym.

Panel I/O jest dość prosty i gości dwa złącza antenowe, port PS/2 typu Combo, po jednymi HDMI i VGA (D-Sub), dwa USB 3.2 Gen 1, cztery USB 2.0, złącze RJ-45 i trzy porty audio.

BIOSTAR H610MHC-E trafi do sklepów w najbliższych tygodniach. Sugerowana cena ma wynosić 449 złotych. Będzie to więc jedna z tańszych (ale nie najtańsza) płyt głównych dla procesorów Intela.

Zobacz: Wyniki są jednoznaczne. Intel zostawia AMD daleko w tyle

Zobacz: ASUS oszalał? Producent planuje aż 64 nowe Radeony

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: BIOSTAR

Źródło tekstu: oprac. własne