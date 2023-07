BIOSTAR A620MT to bardzo tania płyta dla AMD Ryzen 7000

Jesteś fanem AMD? Chciałeś złożyć nowy zestaw komputerowy z procesorem Ryzen 7000? Nie chcesz dużo wydawać? Nie ma sprawy, BIOSTAR ma coś dla Ciebie!

Chociaż procesory AMD Ryzen 7000 to bardzo udana i wydajna seria, która dodatkowo zaoferowała nam szereg nowych technologii, to nie jest ona niestety pozbawiona swoich wad. Największe z nich to wysokie ceny zarówno CPU, jak i wymaganych do ich obsłużenia płyt głównych. Zwłaszcza w porównaniu do Intela.

BIOSTAR A620MT ma kosztować około 400 - 450 złotych

Na szczęście producenci tacy jak ASUS, ASRock, MSI, GIGABYTE czy BIOSTAR nadal pamiętają od mniej majętnych konsumentach. Ostatnia z wymienionych firm zaprezentowała nową, budżetową płytę główną.

BIOSTAR A620MT to płyta główna w formacie Micro ATX. Mamy tutaj do czynienia z 8-fazową, niechłodzoną sekcją zasilania, dwoma bankami dla pamięci RAM DDR5-6000(+) oraz jednym złączem PCI Express 4.0 x16 i jednym PCI Express 3.0 x1. Dla nośników danych przewidziano cztery SATA III i jedno M.2 PCIe 4.0 x4.

Panel I/O jest dość skromny, ale wystarczający i oferuje po jednym HDMI 1.4 i DisplayPort 1.2, przycisk od aktualizacji BIOS-u, cztery USB 3.2 Gen 1, dwa USB 2.0, RJ-45 oraz trzy porty audio.

Producent zdecydował się na gigabitowy kontroler sieciowy Realtek RTL811H oraz już dość leciwy kodek audio Realtek ALC897. Brak tutaj łączności bezprzewodowej WiFi i/lub Bluetooth.

BIOSTAR A620MT trafi do sklepów w najbliższych tygodniach. Cena w polskich sklepach powinna wynosić około 400 - 450 złotych. Jest to platforma do tańszych i prostszych komputerów do przeglądania internetu, pracy biurowej czy grania w starsze gry lub tytuły sieciowe. Zdecydowanie nie jest to płyta dla fanów OC.

Zobacz: Technologia AMD 3D V-Cache zmierza do laptopów. Będzie przełom?

Zobacz: Nowy procesor AMD debiutuje na rynku. To kolejny tani killer

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: BIOSTAR

Źródło tekstu: oprac. własne