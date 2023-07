Technologia AMD 3D V-Cache zmierza do laptopów. Będzie przełom?

AMD chce uatrakcyjnić swoje procesory mobilne za sprawą technologii stosowanej już w jednostkach stacjonarnych. Mowa o wydajnej pamięci 3D V-Cache.

Podczas gry Intel szykuje się do premiery nowych procesorów dla komputerów stacjonarnych, AMD ma inne plany. Czerwoni najwyraźniej postanowili kontynuować ofensywę na rynku laptopów. Wygląda na to, że AMD sięgnie po rozwiązanie, które świetnie sprawdziło się już w dwóch różnych generacjach CPU.

AMD Ryzen 9 7945HX3D to aż 128 MB pamięci Cache

W chińskiej części internetu zaczęły pojawiać się doniesienia o laptopie ASUS ROG STRIX Scar 17 w nowej konfiguracji sprzętowej. Model z oznaczeniem "G733PYV-LL046W" wyposażono w tajemnicy procesor, który do tej pory nie pojawiał się w żadnych plotkach i przeciekach.

AMD Ryzen 9 7945HX3D to 16-rdzeniowy i 32-wątkowy procesor, który wyposażono w technologię 3D V-Cache. Oznacza to aż 128 MB pamięci podręcznej. I chociaż taktowania nie zostały zdradzone, to wiemy, że mowa prostym o zintegrowanym układzie graficznym AMD Radeon R610M z 2 jednostkami obliczeniowymi.

Już na pierwszy rzut oka widać, że jest to zapewne desktopowy AMD Ryzen 9 7950X3D, ale w formie BGA (lutowanej) i ze znacznie obniżonym TDP oraz taktowaniami. Tak czy siak obecność pamięci 3D V-Cache przyniesie sporego kopa wydajności w grach, czyniąc to idealnym rozwiązaniem dla graczy.

ASUS ROG STRIX Scar 17 (G733PYV-LL046W) listowany jest już przez pierwsze zagraniczne sklepy. Brytyjski LambaTek wycenia go na 3905 funtów, czyli równowartość około 20 145 złotych. Mowa o wersji z procesorem AMD Ryzen 9 7945HX3D, kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090, 32 GB pamięci DDR5 oraz 2 TB SSD. Czyni go to tym samym jednym z droższych gamingowych laptopów na rynku.

Aktualnie jest niejasne, czy AMD szykuje więcej modeli z 3D V-Cache dla rynku mobilnego. Byłoby to jednak naturalną koleją rzeczy. Wszystkiego dowiemy się zapewne przy oficjalnej prezentacji nowych procesorów.

Źródło zdjęć: AMD, 9550pro@Twitter

Źródło tekstu: oprac. własne