Nowy procesor AMD debiutuje na rynku. Czy to kolejny tani killer?

Na rynku debiutuje nowy, tani procesor AMD Ryzen 7000 dla gniazda AM5. Tym razem mowa o modelu pozbawionym zintegrowanego układu graficznego.

Na początku lipca informowaliśmy Was, że Czerwoni szykują się do premiery nowego procesora. Chodziło o tani model na platformę AMD AM5, a dokładniej AMD Ryzen 5 7500F. Układ trafił już w ręce recenzentów, a pierwsze testy pojawiły się w sieci. Co dziwne premiera nastąpiła wczoraj i to tylko w Azji.

AMD Ryzen 5 7500F trafi do sprzedaży nie tylko w Chinach

AMD Ryzen 5 7500F to procesor na bazie architektury AMD Zen 4 wyposażony w 6 rdzeni i 12 wątków z zegarem bazowym 3,7 GHz oraz do 5,0 GHz w trybie boost. Jego cechą szczególną jest brak zintegrowanego układu graficznego (iGPU). TDP pozostało bez zmian i nadal wynosi 65 W.

Chińskie i Koreańskie media zdecydowały się na porównanie opisywanego CPU z Intel Core i5-13490F (10R/16W; do 4,8 GHz), który jest zarezerwowany dla rynku azjatyckiego. W wielu grach w rozdzielczości Full HD nowy układ Czerwonych oferuje wydajność od 4 do 15% wyższą niż propozycja Niebieskich. Jednak już w przypadku programów służących do pracy oraz benchmarków to Intel wysuwa się na prowadzenie.

AMD Ryzen 5 7500F trafił już do sprzedaży w Chinach w cenie 1239 renminbi, czyli około 695 złotych. W zestawie producent dorzuca chłodzenie AMD Spire, ale CPU nie bierze udziału w promocji z grą Starfield.

AMD twierdzi oficjalnie na swojej stronie, że procesor trafi do sprzedaży na całym świecie. Data premiery i sugerowane ceny w Polsce pozostaje tajemnicą. Biorąc jednak pod uwagę możliwość sparowania tego procesora z tanimi płytami AMD A620 szykuje się kolejny hit do budżetowego grania.

