Nadciąga nowy, tani procesor AMD z serii Ryzen 7000

AMD planuje powiększyć rodzinę procesorów Ryzen 7000, korzystających z gniazda AM5. Tym razem dostaniemy tani model pozbawiony układu graficznego.

Rodzina procesorów AMD Ryzen 7000 debiutowała na rynku pod koniec września ubiegłego roku. Na start dostaliśmy droższe i wydajniejsze modele, a kilka miesięcy później - w lutym 2023 - pojawiły się tańsze układy. Oferują one szereg nowych technologii takich jak interfejs PCIe 5.0 czy obsługa pamięci RAM DDR5.

AMD Ryzen 5 7500F ma koszotować około 979 złotych

Jeśli jednak Wasz budżet nie jest zbyt wygórowany i czekaliście na jeszcze tańsze CPU dla platformy AMD AM5 to mamy dobre wieści. W Korei Południowej pojawiły się informacje o nowym procesorze od Czerwonych. Co ciekawe jego nazewnictwo (kolejny raz) zostało skopiowane od Intela.

AMD Ryzen 5 7500F to procesor wyposażony w 6 rdzeni i 12 wątków na bazie architektury Zen4. Mamy tutaj do czynienia z nieco niższymi maksymalnymi zegarami, czyli do 5,0 GHz. To co jednak wyróżnia ten układ na tle innych CPU od Czerwonych to brak zintegrowanego układu graficznego (iGPU).

Istnienie procesora potwierdzają zarówno jego zdjęcia, jak i obecność pierwszych testów w PugetBench. Do sprzedaży w Korei Południowej ma trafić jeszcze w tym tygodniu. Sugerowana cena to podobno 219 dolarów, czyli o 10 dolarów taniej niż za AMD Ryzen 5 7600 z iGPU. W Polsce powinno to oznaczać około 979 złotych.

Skąd pomysł na taki procesor? To proste. AMD z pewnością ma sporo jednostek AMD Ryzen 5 7600(X) z uszkodzonym IOD. Tym samym producent pozbywa się wadliwych CPU, sprzedając je nieco taniej. W końcu sporo osób nie potrzebuje iGPU, mając już dedykowane karty graficzne. Cena mogłaby być jednak niższa, np. 199 dolarów. To by znacznie bardziej uatrakcyjniło AMD Ryzen 5 7600F w zestawieniu z ofertą Intela.

