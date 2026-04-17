Nowość w Play zaskakuje wyglądem. Router Wi-Fi 7 jak wschód i zachód słońca

Play wprowadził do oferty jeden z najdziwniejszych routerów, jakie kiedykolwiek powstały – Huawei WiFi Mesh X3 Pro. Uwagę przyciąga zwłaszcza wygląd urządzenia, inspirowany górskimi szczytami. W zestawie znajduje się też wzmacniacz sygnału.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 11:11
0
Do Play trafił właśnie Huawei WiFi Mesh X3 Pro Suite – zestaw sieciowy, który łączy Wi-Fi 7, Mesh+ oraz designerski wygląd inspirowany górskim szczytem. Router ma nie tylko nietuzinkowy kształt, ale także inteligentne podświetlenie. Urządzenie zmienia barwy, naśladując wschody i zachody słońca. Efekty można regulować w aplikacji. W podobnym stylu utrzymany jest dodatkowy element zestawu, wzmacniacz sygnału. Całość może stanowić ozdobę każdego pomieszczenia. A co od strony technicznej?

Huawei WiFi Mesh X3 Pro zapewnia prędkość do 3,6 Gb/s w standardzie dwupasmowego Wi-Fi 7, co pozwala na komfortowe korzystanie z wymagających usług – od streamingu w wysokiej jakości, przez wideokonferencje, aż po gry online. Dzięki zwiększonej wydajności sieć działa stabilnie nawet przy wielu jednoczesnych podłączeniach. Router wyposażony jest w sześć wewnętrznych anten. Jedna z nich to konstrukcja z metalowej siatki dla pasma 5 GHz. Wzmacnia ona sygnał i pozwala mu przebić się przez ściany. O odpowiednią temperaturę dba wentylator o kształcie płetwy rekina.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Router TP-LINK Archer AX10 2.4 / 5 GHz (DualBand), Wi-Fi Mesh
Router TP-LINK Archer AX10 2.4 / 5 GHz (DualBand), Wi-Fi Mesh
0 zł
199 zł - najniższa cena
Kup teraz 199 zł
Router ZTE T3000 IDU 2.4 / 5 GHz (DualBand), Wi-Fi Mesh
Router ZTE T3000 IDU 2.4 / 5 GHz (DualBand), Wi-Fi Mesh
0 zł
199 zł - najniższa cena
Kup teraz 199 zł
Router ASUS ZenWiFi BD4 Outdoor 2.4 / 5 GHz (DualBand), Wi-Fi Mesh
Router ASUS ZenWiFi BD4 Outdoor 2.4 / 5 GHz (DualBand), Wi-Fi Mesh
0 zł
659 zł - najniższa cena
Kup teraz 659 zł
Advertisement
Dużym atutem Huawei WiFi Mesh X3 Pro jest technologia Mesh+, która umożliwia stworzenie jednej, spójnej sieci obejmującej cały dom. Dzięki temu urządzenia automatycznie i płynnie przełączają się między punktami dostępowymi, bez przerw w połączeniu i spadków jakości sygnału – niezależnie od tego, w którym pomieszczeniu się znajdujesz.

W zestawie dostępne są dwa urządzenia stanowiące kompletne rozwiązanie Huawei WiFi Mesh X3 Pro Suite pozwalające objąć zasięgiem WiFi do 150m²:

  • router główny z nowoczesną konstrukcją i transparentnym designem anteny,
  • wzmacniacz sygnału, który pozwala rozszerzyć zasięg w większych przestrzeniach.

Za zarządzanie siecią odpowiada aplikacja Huawei AI Life, która umożliwia łatwą konfigurację, monitorowanie zasięgu, diagnostykę sieci oraz kontrolę podłączonych urządzeń. Dodatkowo zapewnia narzędzia zwiększające bezpieczeństwo sieci domowej oraz wsparcie dla płynnego streamingu i grania online.

Oferta promocyjna w Play

Zestaw dostępny jest w ramach oferty internetu bezprzewodowego:

  • z umową – 999 zł,
  • bez umowy – 1199 zł.

Wybierając ofertę z kontraktem w Play, można więc oszczędzić 200 zł.

huawei play router wzmacniacz sygnału Wi-Fi 7 HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro Huawei WiFi Mesh X3 Pro Suite
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Huawei
Źródła tekstu: Play, Huawei