Nowość w Play zaskakuje wyglądem. Router Wi-Fi 7 jak wschód i zachód słońca

Do Play trafił właśnie Huawei WiFi Mesh X3 Pro Suite – zestaw sieciowy, który łączy Wi-Fi 7, Mesh+ oraz designerski wygląd inspirowany górskim szczytem. Router ma nie tylko nietuzinkowy kształt, ale także inteligentne podświetlenie. Urządzenie zmienia barwy, naśladując wschody i zachody słońca. Efekty można regulować w aplikacji. W podobnym stylu utrzymany jest dodatkowy element zestawu, wzmacniacz sygnału. Całość może stanowić ozdobę każdego pomieszczenia. A co od strony technicznej?

Huawei WiFi Mesh X3 Pro zapewnia prędkość do 3,6 Gb/s w standardzie dwupasmowego Wi-Fi 7, co pozwala na komfortowe korzystanie z wymagających usług – od streamingu w wysokiej jakości, przez wideokonferencje, aż po gry online. Dzięki zwiększonej wydajności sieć działa stabilnie nawet przy wielu jednoczesnych podłączeniach. Router wyposażony jest w sześć wewnętrznych anten. Jedna z nich to konstrukcja z metalowej siatki dla pasma 5 GHz. Wzmacnia ona sygnał i pozwala mu przebić się przez ściany. O odpowiednią temperaturę dba wentylator o kształcie płetwy rekina.

Dużym atutem Huawei WiFi Mesh X3 Pro jest technologia Mesh+, która umożliwia stworzenie jednej, spójnej sieci obejmującej cały dom. Dzięki temu urządzenia automatycznie i płynnie przełączają się między punktami dostępowymi, bez przerw w połączeniu i spadków jakości sygnału – niezależnie od tego, w którym pomieszczeniu się znajdujesz.

W zestawie dostępne są dwa urządzenia stanowiące kompletne rozwiązanie Huawei WiFi Mesh X3 Pro Suite pozwalające objąć zasięgiem WiFi do 150m²:

router główny z nowoczesną konstrukcją i transparentnym designem anteny,

z nowoczesną konstrukcją i transparentnym designem anteny, wzmacniacz sygnału, który pozwala rozszerzyć zasięg w większych przestrzeniach.

Za zarządzanie siecią odpowiada aplikacja Huawei AI Life, która umożliwia łatwą konfigurację, monitorowanie zasięgu, diagnostykę sieci oraz kontrolę podłączonych urządzeń. Dodatkowo zapewnia narzędzia zwiększające bezpieczeństwo sieci domowej oraz wsparcie dla płynnego streamingu i grania online.

Oferta promocyjna w Play

Zestaw dostępny jest w ramach oferty internetu bezprzewodowego:

z umową – 999 zł ,

, bez umowy – 1199 zł.