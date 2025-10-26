Poważny błąd powraca w Pixel 10. Może on kosztować życie

Wyobraźcie sobie, że jesteście świadkami wypadku, lub ktoś z waszych bliskich nagle stracił przytomność i nie możecie go dobudzić. Lub Wasze dziecko coś wsadziło do buzi i zaczęło się dusić. Możecie zrobić tylko jedno: wyciągacie smartfon, z drącymi rękoma wybieracie numer alarmowy i... i nie dzieje się nic. Nie ma mowy o nawiązaniu połączenia.

Pixel 10 z niebezpiecznym błędem

Ten przerażający scenariusz w przypadku użytkowników Pixela 10 w USA może się ziścić w każdej chwili. Ponieważ z powodu błędu, który występuje w smartfonach Google od czasów Pixel 6, połączenie z numerem 911 może nie być możliwe. I chociaż my powinniśmy być bezpieczni, ponieważ istnieją tylko pojedyncze przykłady problemów z wybraniem 112 w Europie, w których nie udowodniono bezpośredniej winy smartfona, tak zakup Pixela w USA zdaje się być życiem na krawędzi.