Pierwszy rozciągliwy wyświetlacz. Może powiększyć się z 12 do 18 cali

Jeśli myślisz, że składane telefony z wyginanymi ekranami to już szczyt technologii, to zobacz ten ekran. Potrafi zwiększać przekątną o 50%.

Zginane wyświetlacze to za mało — ten LG może się rozciągać

LG Display zaprezentował pierwszy na świecie prawdziwie rozciągliwy wyświetlacz, który może rozszerzać się o aż 50%, zwiększając w prototypowym egzemplarzu przekątną z 12 do aż 18 cali. Co przy tym najważniejsze, zmiana przekątnej realizowana jest bez utraty jakości wyświetlanego obrazu.

LG pracuje nad tym rozwiązaniem od lat, a w 2020 roku chwalił się już rozciągliwym wyświetlaczem. Wtedy jednak przekątna rosła o tylko 20%, teraz ekran robi o wiele większe wrażenie. Aż tak wysoka rozciągliwość to efekt wykorzystania nowatorskich rozwiązań, takich jak specjalny materiał silikonowy używany w soczewkach kontaktowych oraz przełomowe podejście do okablowania wyświetlacza.

Jak twierdzi producent, prototyp wytrzymuje wielokrotne rozciąganie, to 10 tys. razy, a zastosowanie jako źródła światła micro-LED-ów o rozmiarze 40 mikrometrów zapewnia spójną jakość obrazu, niezależnie od warunków atmosferycznych, w tym nawet w ekstremalnych temperaturach. Upakowanie pikseli to aktualnie używalne już 100 pikseli na cal, a do tego panel oferuje 100% odwzorowanie palety RGB.

Nowe wyświetlacze, dzięki ich plastyczności, będą mogły być wykorzystane na różnorodnych, zakrzywionych powierzchniach, takich jak ubrania czy skóra. LG liczy na szerokie zastosowanie, od mody i elektroniki noszonej po wnętrza aut.

