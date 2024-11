iPhone 16 Pro Max vs Pixel 9 Pro XL – pojedynek tytanów fotografii

Rynek smartfonów premium to arena zaciętej walki, między innymi na jakość zdjęć z wbudowanych aparatów. Jednymi z najmocniejszych graczy w tym starciu są najnowsze flagowce amerykańskich gigantów, iPhone 16 Pro Max firmy Apple oraz Pixel 9 Pro XL Google'a. W tym fotopojedynku przyjrzymy się bliżej możliwościom obu smartfonów, by na koniec zdecydować, który smartfon robi lepsze zdjęcia.

Apple iPhone 9 Pro Max i jego aparaty

Apple od lat słynie z doskonałej jakości zdjęć w swoich smartfonach, a iPhone 16 Pro Max kontynuuje tę tradycję. Główny aparat o rozdzielczości 48 Mpix zapewnia szczegółowe zdjęcia i oferuje ulepszenia w trybie nocnym. Aparat z obiektywem ultraszerokokątnym również ma matrycę 48 Mpix, co pozwala na szerokie kadry i większą swobodę twórczą. Teleobiektyw 12 Mpix oferuje z kolei 3-krotny zoom optyczny i udoskonalony tryb portretowy. Apple chwali się również zaawansowanym systemem stabilizacji obrazu i ulepszonym procesorem sygnału obrazu (ISP), który ma zapewnić naturalne kolory i szeroki zakres dynamiczny.

wrzesień 2024 227 g, 8.25 mm grubości 8 GB RAM 1000 GB, (opcje: 256 GB, 512 GB) - 48 Mpix + 48 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix 6.9" - OLED (1320 x 2868 px, 458 ppi) Apple A18 Pro, 4,04 GHz iOS 18 4685 mAh, USB-C

Google Pixel 9 Pro XL i jego aparaty

Google z kolei w swoim flagowcu stawia na innowacyjne podejścia do fotografii obliczeniowej. Główny aparat w modelu Pixel 9 Pro XL ma rozdzielczość 50 Mpix oraz wykorzystuje zaawansowane algorytmy do uzyskiwania jak najlepszych efektów, szczególnie w trudnych warunkach oświetleniowych. Ultraszerokokątny aparat ma rozdzielczość 48 Mpix i oferuje korekcję zniekształceń oraz szerokie pole widzenia. Z kolei teleobiektyw, również o rozdzielczości 48 Mpix, zapewnia 5-krotne powiększenie optyczne, który pozwala na uzyskiwanie ostrych zdjęć z dużej odległości. Google posiłkuje się sztuczną inteligencją, która odgrywa kluczową przy tworzeniu końcowego efektu.

sierpień 2024 221 g, 8.5 mm grubości 16 GB RAM 1000 GB, (opcje: 128 GB, 256 GB, 512 GB) - 50 Mpix + 48 Mpix + 48 Mpix + 42 Mpix 6.8" - OLED (1344 x 2992 px, 482 ppi) Google Tensor G4, 3,10 GHz Android v.14.0 5060 mAh, USB-C

Ranking DxOMark – Pixel minimalnie lepszy

Czas skonfrontować możliwości fotograficzne iPhone'a 16 Pro Max i Pixela 9 Pro XL z werdyktem ekspertów DxOMark. W rankingu tego serwisu topowy iPhone uzyskał 157 punktów za całokształt możliwości tylnych aparatów, zajmując wysokie, 4. miejsce (stan na 6.11.2024). Pixel 9 Pro XL zdobył 158 punktów, tuż za chińskim smartfonem Huawei Pura 70 Ultra i ex aequo z Honorem Magic6 Pro.

Co ciekawe, iPhone 16 Pro Max został okrzyknięty liderem w kategorii wideo, zdobywając aż 159 punktów. DxOMark pochwalił smartfon Apple'a za wyjątkową stabilizację, szeroki zakres dynamiczny i wierne odwzorowanie kolorów w filmach. Pixel 9 Pro XL zdobył w tej kategorii 152 punkty, DxOMark docenił aparaty w Pixelu za naturalne odwzorowanie tekstur, szeroki zakres dynamiczny i skuteczny autofocus.

Wyniki smartfonu Apple iPhone 16 Pro Max:

Wyniki smartfonu Google Pixel 9 Pro XL:

Warto jednak pamiętać, że testy DxOMark, choć bardzo szczegółowe, nie oddają w pełni subiektywnych odczuć użytkowników. Dlatego ostateczny werdykt należy do Was – który smartfon robi lepsze zdjęcia? Zapraszam do dalszej części pojedynku, gdzie porównam zdjęcia wykonane obydwoma smartfonami w różnych scenariuszach. Na końcu jest ankieta, w której możecie wskazać lepszy fotosmartfon.

Fotopojedynek czas zacząć

Do fotopojedynku przygotowałem 14 par zdjęć wykonanych tylnymi aparatami smartfonów Apple Pixel 9 Pro Max oraz Google Pixel 9 Pro XL Prawie wszystkie zostały wykonane w trybie automatycznym, a tylko przy jednaj parze przełączyłem aplikację Aparat na tryb portretowy.

Aby nikt nie sugerował się smartfonem, nie napisałem, które zdjęcie zostało wykonane którym aparatem, a tylko oznaczyłem je literami A i B. Czy A to Apple? Być może, ale równie dobrze pod tą literą może się kryć Pixel. Ujawnię to za jakiś czas, podsumowując ankietę, którą znajdziecie na końcu.

Kolejność par zdjęć, przedstawionych w dalszej części tego artykułu, jest taka, w jakiej je zrobiłem. Każda para zdjęć do celów porównawczych została zmniejszona do szerokości 1200 pikseli, a dodatkowo z każdej z nich wyciąłem fragment o szerokości 1200 pikseli, by dało się je porównać z bliska. Zdjęcia w pełnej rozdzielczości znajdują się w galerii dodanej na końcu.

Zdjęcia dzienne

Na początek zdjęcie z głównego aparatu, zrobione trochę pod światło w umiarkowanie pochmurny dzień. Ujęcie zostało zarejestrowane a mocno przeszklonym pomieszczeniu.

Czas na bliższe spojrzenie, takie z odległości około 5 cm. Oto zdjęcie makro.

Często ten sam aparat umożliwia bliskie spojrzenie na jakiś obiekt, a także uwiecznienie szerszej scenerii. Tak powstały zdjęcia z aparatu ultraszerokokątnego obu smartfonów.

Niedaleko mojego domu jest małe jezioro z wodą w kolorze głębokiej zieleni. Oto, jak to wypadło na zdjęciu z teleobiektywów z 5-krotnym powiększeniem optycznym.

Jezioro otoczone jest lasem. Do morza stąd niedaleko, więc wszędzie jest dużo piasku, przez które przebijają się korzenie. Tak to wszystko wygląda na zdjęciach z głównych aparatów.

Czas na nieco architektury w postaci zabudowy tarasu oraz odbić w szklanych powierzchniach. Ponownie w ruch poszły główne aparaty iPhone'a i Pixela.

Widok przez okno. Zdjęcia z aparatów ultraszerokokątnych.

Jeszcze raz główne aparaty i Luigi w swoim bolidzie (z MarioKart).

Jeszcze jeden widok przez okno, tym razem w stronę chmur. Te zdjęcia zostały również zrobione głównymi aparatami.

Wróćmy do makro, czyli zdjęć z bardzo małej odległości. Tu fragment zadrukowanej strony książki.

Czas na jedyne zdjęcia, które nie zostały wykonane w automatycznym trybie "Zdjęcie". Oto zdjęcia portretowe z użyciem głównych aparatów.

I na zakończenie części dotyczącej zdjęć dziennych ogólny widok na moje miejsce pracy. Aparaty ultraszerokokątne.

Zdjęcia nocne

Fotopojedynek kończę zdjęciami nocnymi. Tak sobie w poradziły główne aparaty w warunkach ograniczonego oświetlenia.

A tu ujęcia zarejestrowane aparatami ultraszerokokątnymi.

Galeria zdjęć

Na koniec, zgodnie z obietnicą, galeria wszystkich zdjęć użytych w fotopojedynku. Aby zobaczyć zdjęcie w pełnej rozdzielczości, wystarczy kliknąć w miniaturkę poniżej (zdjęcie powiększy się do rozmiarów okna), a potem jeszcze raz w samo zdjęcie.

Bonus – filmy 4K 60 fps

Decyzja należy do Ciebie

Który smartfon robi lepsze zdjęcia? Smartfon A czy Smartfon B? Pod tymi oznaczeniami kryją się prawdziwe smartfony, czyli topowe flagowce firm Apple i Google na rok 2024 (niekoniecznie w tej kolejności). Swoją decyzję możesz podjąć za pomocą dołączonej niżej ankiety. Jej wyniki pozostaną ukryte do końca, czyli przez około 2 tygodnie. Wtedy się okaże, który smartfon jest – zdaniem Czytelników portalu TELEPOLIS.PL – lepszy pod względem jakości zdjęć z tylnych aparatów.

Zdjęcia z którego aparatu są lepsze moim skromnym zdaniem? Mam swojego faworyta, ale na razie pozostawię to dla siebie.

Ankieta Który smartfon robi lepsze zdjęcia? Smartfon A Smartfon B Nie wiem, nie mogę się zdecydować

