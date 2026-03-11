Pancerny smartfon za 771 zł. Mocno kusi, ale chyba nie warto
W polskich sklepach pojawia się coraz więcej pancernych smartfonów, a do tego niektóre mają całkiem niskie ceny. Do takich należy Blackview FORT 100, który właśnie wkroczył do sprzedaży w naszym kraju.
Do sprzedaży w sieci Media Expert trafił właśnie Blackview FORT 100, czyli najnowszy smartfon o wzmocnionej konstrukcji. Marka Blackview nie jest tak rozpoznawalna na rynku pancerniaków, jak Ulefone czy Oukitel, ale to producent, który działa już w tym segmencie parę ładnych lat i ma na koncie wiele udanych modeli. Jak jest z modele FORT 100?
Nowy Blackview FORT 100 to propozycja dla najbardziej oszczędnych użytkowników, którym potrzebny jest wzmocniony smartfon, a niekoniecznie pogromca benchmarków. Zamiast na wydajność, producent postawił w tym modelu na wytrzymałość obudowy wspieraną nowymi funkcjami sztucznej inteligencji.
Blackview FORT 100 jest lekki i płaski
W swojej kategorii FORT 100 wyróżnia się stosunkowo niewielką i lekką obudową. Ma ona 10,7 mm grubości przy masie 245 g, co w segmencie pancerniaków można uznać za dość rozsądny kompromis. Sprzęt spełnia militarne normy MIL-STD-810H oraz certyfikaty IP68 i IP69K, oferując pełną ochronę przed pyłem, upadkami i zanurzeniem pod wodą pod wysokim ciśnieniem. Wyposażenie uzupełnia programowalny przycisk boczny aktywujący wybrane funkcje takie jak latarka czy SOS, a także pakiet użytecznych narzędzi systemowych z poziomicą i kompasem.
Na froncie umieszczono ekran IPS o przekątnej 6,56 i dość skromnej rozdzielczości HD+, choć z lekko podbitym odświeżaniem obrazu do 90 Hz. Sprzęt napędza mocno już leciwy układ MediaTek Helio G81, któremu pomaga 8 GB pamięci RAM. Na pliki użytkownika przewidziano zaledwie 128 GB, ratując się na szczęście obsługą kart microSD do 2 TB. Takie parametry to zdecydowanie niska półka wydajnościowa. Blackview FORT 100 będzie się nadawał do podstawowych zastosowań, sprawdzi się do pracy w warsztacie czy obijania na terenowych rajdach.
Z tyłu obudowy znajduje się prosty aparat 16 Mpix z nagrywaniem w rozdzielczości 1080p, podczas z przodu ulokowany jest aparat do selfie 13 Mpix.
Ogniwo zasilające smartfon ma standardową pojemność 5000 mAh i obsługuje wolne jak na dzisiejsze realia ładowanie przewodowe o mocy zaledwie 18 W.
FORT 100 pracuje pod kontrolą DokeOS 5.0, który został nietypowo w tej klasie oparty o nowy system operacyjny Android 16. Obsługę interfejsu wspiera funkcja Glove Mode 2.0, pozwalająca na komfortowe korzystanie z dotykowego ekranu nawet w grubych rękawicach roboczych. W oprogramowanie wbudowano również asystenta Doke AI 2.0 do edycji zdjęć i generowania treści.