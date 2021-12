Dlatego nie możesz kupić pamięci DDR5 i długo nie będziesz mógł

Nie jesteś w stanie kupić pamięci DDR5 do nowego komputera? Nie jesteś jedyny. Ale czemu tak się dzieje i kiedy się to zmieni?

W tym momencie osobom kupującym komputer sen z powiek spędzają przede wszystkim karty graficzne i ich ceny. To jednak niejedyny element PC-tów, który jest jednocześnie słabo dostępny i piekielnie drogi. Na tej haniebnej liście znajdują się również pamięci DDR5 i szybko się to nie zmieni.

Co z cenami pamięci DDR5?

Pamięci DDR5 są nowe na rynku. Zadebiutowały razem z procesorami Intel Core 12. generacji, które jako pierwsze obsługują nowe moduły. Rzecz w tym, że pamięci DDR5 są słabo dostępne, a jeśli już są w sklepach, to w horrendalnych cenach. Za zestaw 2 × 16 GB trzeba dzisiaj zapłacić od 1500 do ponad 2000 zł, w zależności od modelu i taktowania. Tragedia!

Z czego to wynika? Oczywiście ze słabej dostępność podzespołów. Nie chodzi jednak o same kości DRAM, a pozostałe komponenty, które są wykorzystywane do produkcji modułów. Dotyczy to między innymi układów do zarządzania energią. W skrócie wysoki popyt, słaba podaż, nie najlepsza dostępność i wysokie ceny — tak w tym momencie wygląda rynek pamięci DDR5.

Prezes firmy Micron, jednego z największych producentów pamięci DRAM na świecie, nie ma dla nas dobrych informacji. Jego zdaniem taki stan rzeczy utrzyma się przynajmniej do drugiej połowy 2022 roku. Dobrze, że 12. generacja procesorów Intela obsługuje też pamięci DDR4.

Źródło zdjęć: Tester128 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PCWorld