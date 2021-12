Chociaż coś do komputerów ma być tańsze. Szykują są duże obniżki

Chociaż niemal wszystko, co związane z komputerami, drożeje, to jest szansa na obniżkę cen monitorów. Te mają być dużo tańsze już w 2022 roku.

Ostatnie miesiące nie są najlepsze dla osób, które planowały lub nadal planują zakup komputera. Drożeje niemal wszystko — gotowe zestawy, laptopy oraz podzespoły, ze szczególnym uwzględnieniem kart graficznych. Jednak jest szansa, że chociaż coś stanieje w najbliższych miesiącach. Mowa o monitorach.

Ceny monitorów pójdą w dół?

W ostatnich miesiącach wzrosły ceny monitorów. Wynikało to z trwającej pandemii i częstej konieczności pracy z domu. Ludzie kupowali komputery zarówno stacjonarne, jak i przenośne, a do nich potrzebowali większych i wygodniejszych ekranów. To przełożyło się na wyższe ceny. Ale z tym już koniec.

Dwie firmy analityczne — IDC oraz Jon Peddie Reaserch — informują o niższym zapotrzebowaniu na monitory komputerowe. To spadło do poziomu sprzed pandemii i eksperci przewidują, że nie będzie już rosło nie tylko w najbliższych miesiącach, ale nawet latach. Dla porównania w trzecim kwartale 2021 roku sprzedało się 34,8 mln monitorów, czyli o 7,2 procent mniej niż rok wcześniej.

Niższy popyt oznacza spadek cen, który powinien zachęcić potencjalnych kupców. Eksperci przewidują przede wszystkim duże spadki cen w przypadku monitorów dla graczy, w tym głównie modeli z odświeżaniem co najmniej 144 Hz. W ich przypadku obniżka może wynieść około 10 procent.

Źródło zdjęć: Gorodenkoff / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Guru3D