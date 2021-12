Karta graficzna Intel Arc Alchemist przetestowana. Obiecujące wyniki

Zbliża się premiera dedykowanych kart graficznych Intel Xe-HPG DG2. Póki co wyciekły testy w Ashes of the Singularity i są bardzo obiecujące.

Na początku stycznia, na targach CES 2022, Intel w końcu powinien oficjalnie zaprezentować dedykowane karty graficzne z serii Arc Alchemist. W ciągu ostatnich miesięcy pojawiało się wiele informacji na temat ich rzekomej wydajności. Teraz poznaliśmy wynik w Ashes of the Singularity i jest on obiecujący.

Intel Arc Alchemist — jaka wydajność?

Karta graficzna Intel Arc Alchemist DG2 została przetestowana w zestawie z procesorem Intel Core i9-12900K. Taki komputer uzyskał wynik 12500 punktów oraz 126,9 FPS-ów w rozdzielczości 1080p ze średnimi ustawieniami (Medium).

W bazie Ashes of the Singularity można znaleźć informacje, że podobny wynik osiągają Radeon RX 6700 XT, Radeon RX 5700, GeForce RTX 3080 Ti, a także GeForce RTX 3090. Rozstrzał jest duży, więc wyciąganie zbyt daleko idących wniosków nie ma większego sensu. Pomimo tego taki wynik można uznać za obiecujący.

Z dotychczasowych plotek wynika, że do sprzedaży trafią przynajmniej trzy modele. Najmocniejszy będzie miał 512 EU oraz 16 GB pamięci. Wydajnościowo ma się plasować mniej więcej na poziomie RTX 3070. Niższy model z 384 EU to z kolei 12 GB pamięci VRAM i możliwości porównywalne do RTX 3060/RTX 3060 Ti. Najsłabszy model to 256 EU i 8 GB pamięci. Każda z kart ma otrzymać też swój mobilny wariant do laptopów.

