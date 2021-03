Optoma ZU720TST: nowy projektor laserowy krótkiego rzutu o jasności 7000 lumentów

Optoma poszerzyła ofertę swoich projektorów laserowych DuraCore o nowy model ZU720TST. To projektor krótkiego rzutu o jasności 7000 lumenów i ze stałą optyką.

Jak podaje Optoma, model ZU720TST to pierwszy na świecie krótkodystansowy projektor laserowy WUXGA ze stałą optyką o jasności 7000 ANSI lumenów. Urządzenie jest kontynuacją modelu Optoma ZU720T i oferuje główne cechy i zalety swojego poprzednika, w tym wysoką jasność, precyzję kolorów i cichą pracę, a dodatkowo także możliwość krótkiego rzutu. Czyni go to idealnym rozwiązaniem dla rozmaitych profesjonalnych zastosowań, takich jak digital signage, instalacje wieloprojektorowe (edge-blending) i immersyjne, mapowanie projekcji czy symulatory.

Model ZU720TST jest kompatybilny z 4K i HDR oraz oferuje współczynnik kontrastu na poziomie 1000000:1, zapewniając realistyczne efekty wizualne z bogatą szczegółowością i jasnymi kolorami. projektor oferuje stałą, telecentryczną konstrukcję obiektywu z całkowicie zmotoryzowanym przesunięciem oraz 1,26-krotnym zmotoryzowanym zoomem i ogniskowaniem, zapewniając taką samą elastyczność jak wymienne obiektywy, a jednocześnie pozwalając ograniczać koszty.

Nowy projektor gwarantuje ciągłą, 24-godzinną pracę i ma wbudowane funkcje pozwalające na łączenie krawędzi, korekcję czterech narożników, a także tryby portretowy i pełnej projekcji 360° wzdłuż osi poziomej projektora. Optoma ZU720TST zapewnia dużą wszechstronność, dzięki czemu może sprostać nawet najbardziej złożonym instalacjom. Projektor waży 12,7 kg, czyli o połowę mniej niż podobne produkty na rynku. Można go też zamontować na suficie w odległości nieco ponad metra od ściany lub powierzchni wyświetlacza.

Model ZU720TST został zaprojektowany w oparciu o technologię DuraCore i jest wyposażony w odporny na kurz silnik optyczny z certyfikatem IP5X, który umożliwia całodobową pracę przez 7 dni w tygodniu, oferując bezobsługową projekcję nawet przez 30000 godzin w trybie Eco.

Widząc jakim sukcesem okazało się wprowadzenie na rynek ZU720T zdecydowaliśmy się rozszerzyć linię projektorów laserowych DuraCore ProScene o ZU720TST, który daje jeszcze większą elastyczność podczas instalacji. Model ten docenią w szczególności osoby i instytucje poszukujące projektora gwarantującego ciągłą, wielogodzinna pracę oraz nie wymagającego częstej konserwacji. ZU720TST jest idealny do prostych, jednoosobowych instalacji i doskonale sprawdza się w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

– powiedziała Aneta Żygadło, Country Manager w Optoma Poland

Najważniejsze cechy projektora Optoma ZU720TST:

Natywna rozdzielczość: WUXGA (1920x1200),

Jasność: 7000 ANSI lumenów,

Współczynnik kontrastu: 1 000 000:1 z ekstremalną czernią,

Kolory: zgodność z HDR,

Współczynnik projekcji: 0,75:1 ~ 0,95:1,

Źródło światła: laser DuraCore o żywotności do 30000 godzin (w trybie Eco),

Rozmiar obrazu: do 300 cali,

Elastyczne możliwości instalacji: zoom 1,26x, praca w trybie 24/7, zintegrowany procesor wygładzania i miksowania krawędzi, projekcja 3D, zmotoryzowane sterowany obiektyw, korekcja czterech rogów obrazu,

3 x HDMI, HDBaseT, VGA, wejście i wyjście 3D Sync, 12 V trigger, LAN, sterowanie RS-232, 2 głośniki 10 W.

Optoma ZU720TST jest dostępny u autoryzowanych dealerów i dystrybutorów. Urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją producenta oraz 5-letnią gwarancją (lub 12000 godzin) na źródło światła. Sugerowana cena projektora wynosi 30999 złotych.

