Epson TW9400 – doskonały projektor do gier i kina domowego

Epson TW9400 to kolejny projektor do kina domowego, który miałem okazję i przyjemność testować. Urządzenie zapewnia obraz w jakości 4K HDR, powstający z wykorzystaniem technologii 3LCD, który możemy wyświetlić na ekranie o przekątnej do 300 cali.

Projektor z ekranem czy duży telewizor? Co jakiś czas zadaję sobie takie pytanie, gdy myślę o zmianie kilkuletniego projektora, potrafiącego wyświetlić tylko obraz FullHD i to bez funkcji HDR, na nowocześniejszy sprzęt. Być może w podjęciu decyzji pomoże mi urządzenie, które jest tematem niniejszej recenzji.

Epson TV9400 to, w porównaniu z wcześniej przeze mnie testowanymi sprzętami tego typu, stosunkowo duży i drogi projektor, który ma zapewnić bardzo dobrą jakość obrazu, niespotykaną w tańszych rozwiązaniach. Czy tak jest w rzeczywistości, tego dowiesz się z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Specyfikacja projektora:

z tworzywa sztucznego, kolor czarny, Wymiary: 520 x 450 x 193 mm, masa: 11,2 kg,

1200000:1, Wyświetlane kolory: 1,07 mld (30 bitów), HDR10, HLG.

lampa UHE, 250 W, Żywotność źródła światła: 3500 godzin (tryb normalny), 5000 godzin (tryb oszczędny),

192 Hz – 240 Hz (2D), 400 Hz – 480 Hz (3D), Współczynnik projekcji: 1,35 – 2,84,

2,1x (z silnikiem), Obiektyw: optyczny, wartość przysłony: 2 – 3, ogniskowa: 22,5 mm – 46,7 mm,

pionowo ±96,3%, poziomo ±47,1%, z silnikiem, pamięć 10 pozycji, Regulacja zniekształcenia trapezowego: w pionie ±30°, ręczna,

50” – 300”, Odległość wyświetlania: 3 m – 6,3 m (dla ekranu 100”),

zmotoryzowany, Złącza: 2 x HDMI (HDCP 2.2), USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B (serwis), USB-A do zasilania optycznego łącza HDMI (300 mA), LAN (100 Base-TX / 10 Base-T), RS-232C, VGA, trigger 12 V, gniazdo zasilania GSD3, 2 x odbiornik IR (przód + góra),

aktywne, formaty 3D: Równolegle, Góra i dół, Tryby kolorów 2D: Dynamiczny, Naturalny, Kino, Kino cyfrowe, Jasny Kinowy, 3D: Dynamiczny 3D, Kinowy 3D,

Dynamiczny, Naturalny, Kino, Kino cyfrowe, Jasny Kinowy, 3D: Dynamiczny 3D, Kinowy 3D, Funkcje: regulacja głębi 3D, optymalizacja 4K, przestrzeń barwna DCI, Epson Cinema Filter, Epson Super White, interpolacja klatek, Certyfikat ISF, pamięć pozycji obiektywu, Niezwykła rozdzielczość, możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN,

regulacja głębi 3D, optymalizacja 4K, przestrzeń barwna DCI, Epson Cinema Filter, Epson Super White, interpolacja klatek, Certyfikat ISF, pamięć pozycji obiektywu, Niezwykła rozdzielczość, możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN, Pobór mocy: 355 W, 271 W (tryb ekonomiczny), 0,35 W (w trybie czuwania),

355 W, 271 W (tryb ekonomiczny), 0,35 W (w trybie czuwania), Poziom hałasu: 31 dB (tryb normalny), 20 dB (tryb ekonomiczny),

31 dB (tryb normalny), 20 dB (tryb ekonomiczny), Temperatura pracy: 5°C - 35°C, składowania: -10°C - 60°C,

5°C - 35°C, składowania: -10°C - 60°C, Cena producenta: 12244,73 zł.

Zestaw testowy

W zestawie testowym otrzymałem, oprócz samego projektora, przewód zasilający oraz pilot zdalnego sterowania. Podczas testów korzystałem z ekranu Elite Screens o przekątnej 2 m, wzmacniacza Marantz oraz – jako źródeł obrazu – urządzeń Amazon Fire TV oraz PlayStation 5.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak