BenQ TK810 - wszystkomający projektor do domowych rozrywek

W ubiegłym roku swoją premierę miał projektor BenQ TK810, zapewniający obraz 4K HDR, łączność Wi-Fi i Bluetooth oraz pracujący pod kontrolą oprogramowania bazującego na systemie Android. Urządzenie to trafiło do moich testów, dzięki czemu mogłem mu się przyjrzeć nieco bliżej.

Z rozrywek, takich jak filmy i inne materiały wideo czy gry, można korzystać przy użyciu telewizora lub monitora. Ja jednak wolę zestaw złożony z projektora i ekranu, który można zwinąć, dzięki czemu nie stanowi stałego elementu wystroju salonu (czy innego pomieszczenia).

Obecnie używam kilkuletniego modelu firmy BenQ W1070+, jednak potrafi on wyświetlić obraz o rozdzielczości do 1080p, a o technologii HDR można zapomnieć. Chętnie więc zgodziłem się do przetestowania urządzenia, które oferuje rozdzielczość 4K, ma HDR, jaśniejszą lampę oraz kilka innych ciekawych dodatków. A jak to wszystko sprawdziło się w codziennym użytkowaniu, tego dowiesz się z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Specyfikacja projektora:

Obudowa z tworzywa sztucznego, kolor biały z czarnym przodem,

Wymiary: 380 x 263 x 127 mm, masa: 4,2 kg,

Technologia wyświetlania: DLP,

Rozdzielczość: 4K UHD (3840 x 2160 pikseli), proporcje 16:9,

Jasność: 3200 ANSI Lumenów,

Współczynnik kontrastu (FOFO): 30000:1,

Wyświetlane kolory: 1,07 mld (30 bitów),

Źródło światła: lampa,

Żywotność źródła światła: 4000 godzin (tryb normalny), 10000 godzin (ekonomiczny), 15000 godzin (SmartEco),

Współczynnik projekcji: 1,48 – 1,62 (100” @ 3,29 m),

Zoom: 1,1x,

Regulacja zniekształcenia trapezowego: 1D (automatyczny), w pionie ±30°,

Przesunięcie projekcji (offset): 100%,

Rozmiar czystego obrazu (przekątna): 40” – 200”,

Rozmiar obrazu: 30” – 300”,

Odświeżanie poziome: 15 kHz – 135 kHz, pionowe: 23 Hz – 120 Hz,

Tryby obrazu: Jasny / Salon / Kino / Sport / 3D / Użytkownika 1 / HDR / HLG,

Koło kolorów: 4-segmentowe (RGBW), prędkość w 2D: 96 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 3D: 120 Hz,

Pokrycie barw: 92% Rec.709,

Wbudowany głośnik 5 W,

Złącza: 2 x HDMI (2.0b/HDCP2.2), USB-A (zasilanie 5V/2,5A), USB-A (Media Reader, aktualizacja firmware), miniUSB (serwisowe, aktualizacja firmware), audio Jack 3,5 mm, SPDIF, RS232, trigger 12 V DC (Jack 3,5 mm), 2 x odbiornik IR (przód + góra), gniazdo zasilania GSD3, Kensington Lock,

Łączność bezprzewodowa: WiFi 802.11b/g/n/ac 2,4/5 GHz,

Funkcje specjalne: HDR, upłynniacz ruchu (MEMC), CinemaMaster Video+, CinemaMaster Audio+2, LumiExpert,

Kompatybilność z HDTV: 720p 50/60fps, 1080i 50/60fps, 1080p 24/25/30/50/60fps, 2160p 23/24/25/30/60fps, kompatybilność z trybem 3D (do 1920 x 1080 pikseli),

Zasilanie: AC 100 – 240 V (50/60 Hz),

Pobór mocy: 350 W (maksymalnie), 340 W (normalnie), 280 W (Eco), 0,5 W (tryb czuwania),

Hałas w trybie cichym: 32 dB (typowy), 30 dB (Eco),

Temperatura robocza: 0 - 40°C,

Cena producenta: 1199 euro.

Zestaw testowy

W szarym, kartonowym pudełku, oprócz projektora znalazły się również niezbędne akcesoria: przewód zasilający oraz pilot zdalnego sterowania. Podczas testów korzystałem z z ekranu Elite Screens o przekątnej 2 m.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak